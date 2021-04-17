رضا شحاتة: عروض الوكلاء أثرت على لاعبي الجونة.. وهذه رسالتي لهم

يرى رضا شحاتة المدير الفني للجونة أن العروض التي تأتي للاعبي فريقه أثرت عليهم، مشيرا إلى أن الفريق لم يكن في كامل تركيزه في الفترة الماضية.

وفاز الجونة على إنبي بهدف في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.

وقال رضا شحاتة لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "حصلنا على 3 نقاط هامة للغاية بعد الفترة الماضية التي واجهنا بها سوء توفيق".

وأضاف "أقول للاعبين دائما أن التوفيق يعطي المجتهد، ونحن في الفترة الماضية لم نكن في أتم تركيزنا".

وأوضح "هناك بعض الأمور الخارجية التي بدأت تؤثر علينا بسبب العروض التي تأتي لهم عن طريق وكلاء اللاعبين".

واستمر "أود أن أوجه رسالة للاعبين وهي أن سعر اللاعب يرتفع من خلال مستواه في أرض الملعب".

وتابع "حين تكاتف الفريق أصبح شكلنا أفضل في الملعب، وأشكر الفريق على ما قدمه اليوم".

وواصل "هيكل الفريق بدأ في الاكتمال لأننا نعاني من الغيابات. الفريق الكبرى تعاني من غيابات، فماذا سنفعل نحن؟".

وعن عودته لقيادة الفريق بعد شفائه من فيروس كورونا مباشرة دون الحصول على فترة راحة، قال: "لم أعد أعانِ من الفيروس، لكن هناك بعض الأعراض لا تزال متبقية".

وأتم "كنت مُصرا على العودة وأن أتواجد مع الفريق فأنا لا أتعامل مع اللاعبين بمثابتي المدير الفني للفريق، ولكن أتعامل معهم وكأنهم أشقائي الصغار".

الانتصار رفع رصيد الجونة للنقطة 24 ليحتل المركز الثامن في الدوري المصري.