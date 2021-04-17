قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي أمام غزل المحلة

السبت، 17 أبريل 2021 - 00:33

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز - راسينج كلوب (عبر حسابات بيراميدز)

أعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز، عن قائمة فريقه لمواجهة غزل المحلة.

بيراميدز يحل ضيفا على غزل المحلة مساء الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب رمضان صبحي للإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء.

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ويتواجد دييجو رولان العائد من الإصابة والذي ظل على مقاعد البدلاء أمام مصر للمقاصة في المباراة الماضية.

قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد أيمن منصور – عبد الله بكري – طارق طه – أحمد سامي – أحمد فتحي – محمد حمدي

الوسط: عمر جابر – إيريك تراوري – إسلام عيسى – محمد فاروق – إبراهيم حسن – عبد الله السعيد – محمود حمادة – محمود صابر

الهجوم: دييجو رولان – دودو الجباس – جون أنطوي

رمضان صبحي بيراميدز في الدوري الدوري المصري
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