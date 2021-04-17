بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يُهدر نقطتين ويتعادل مع الباطن

تعادل اتحاد جدة مع فريق الباطن دون أهداف في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وشارك أحمد حجازي في المباراة كاملة مع فريقه وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 93.

وعاد حجازي للمشاركة مع الاتحاد بعد غيابه عن المباراة السابقة ضد الهلال بسبب الإيقاف بعد تلقيه بطاقة حمراء ضد الرائد في مباراة الجولة 24.

ويعد التعادل هو الأول بين الفريقين منذ موسم 2016-2017.

ورفع اتحاد جدة رصيده للنقطة 46، في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر بـ48 نقطة من 25 مباراة.

أما الباطن فوصل للنقطة 29 ليحتل المركز الثالث عشر، لكنه قد يتراجع في الترتيب ويعود لأخر 3 مراكز الخاصة بالهابطين للقسم الثاني، إذا انتصر ضُمك على الفتح أو انتصر الوحدة على الاتفاق في مباريات نفس الجولة.

ويلعب اتحاد جدة في الجولة المقبلة ضد ضُمك.