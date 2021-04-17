كرة يد – حسين زكي: الغيابات سببت خللا للزمالك.. والهدف الملغي صحيح تماما

أوضح حسين زكي مدرب الزمالك لكرة اليد، سبب تراجع مستوى فريقه أمام الأهلي بعد التقدم الكبير في الشوط الأول.

وقال حسين زكي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 3: "الأهلي يملك بدلاء جاهزين، أما الزمالك فيعاني إصابات سببت مشاكل لنا".

وأوضح "أهمها لاعبين في وسط الملعب. قدمنا مباراة قوية في الشوط الأول، لكن أخطاء ساذجة في الشوط الثاني وإرهاق اللاعبين سبب لهم الأفضلية. لكن الحمد لله وهي فرصة لنلملم أنفسنا قبل اللقاء الفاصل".

مدرب الزمالك تحدث أيضا عن إلغاء هدف الزمالك الأخير، والذي كاد يمنح الزمالك اللقب، فقال "هدف الزمالك الأخير صحيح وواضحة جدا. لا يوجد لاعب يقطع من الـ9 أمتار وتحتسب عليه لمس للخط!".

وأكمل "في النهاية هو أمر يرجع للحكام، ربما شاهد أمر لم نشاهده. الجميع يخطيء وربما شدة المباراة وسرعتها دفعت الحكام للخطأ".

واستمر "قدر الله وما شاء فعل. لن ننظر لأخطاء الحكام وسنركز على تصحيح أخطاءنا قبل اللقاء الفاصل".

وأتم "حسن وليد وهتلر من أعمدة الفريق الأساسية وغيابهما صنع خللا في بعض المراكز، ومصطفى خليل أيضا أصيب اليوم وسنعرف تشخيص الإصابة غدا. لكن نحاول إيجاد البديل وفي النهاية قدمنا ما علينا والفوز أو الخسارة في يد الله".

- لقاء خاص مع حسين زكي المدير الفني لفريق اليد لنادي الزمالك ويكشف أسباب التعادل أمام الأهلي تابعوا المباراة الفاصلة في بطولة دوري كرة اليد الإثنين المقبل فقط وحصريا على ONTime Sports3#ستاد_اليد#ONTime_Sports pic.twitter.com/erxlchRBBp — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 16, 2021

الزمالك تعادل مع الأهلي بنتيجة 28-28 في الجولة الأخيرة من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الإثنين المقبل في مباراة فاصلة على صالة حسن مصطفى، لتحديد بطل الدوري لموسم 2020/2021.