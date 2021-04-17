كرة يد – حسين زكي: الغيابات سببت خللا للزمالك.. والهدف الملغي صحيح تماما

السبت، 17 أبريل 2021 - 00:05

كتب : FilGoal

حسين زكي يواسي يحيى الدرع بعد لقاء الزمالك والأهلي في كرة اليد

أوضح حسين زكي مدرب الزمالك لكرة اليد، سبب تراجع مستوى فريقه أمام الأهلي بعد التقدم الكبير في الشوط الأول.

وقال حسين زكي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 3: "الأهلي يملك بدلاء جاهزين، أما الزمالك فيعاني إصابات سببت مشاكل لنا".

وأوضح "أهمها لاعبين في وسط الملعب. قدمنا مباراة قوية في الشوط الأول، لكن أخطاء ساذجة في الشوط الثاني وإرهاق اللاعبين سبب لهم الأفضلية. لكن الحمد لله وهي فرصة لنلملم أنفسنا قبل اللقاء الفاصل".

أخبار متعلقة
انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل كرة يد – قبل ليلة الحسم.. الزمالك والأهلي ينتصران كرة يد – قبل 6 أيام من الدربي.. الزمالك يكشف 8 إصابات بالفريق نوير يوضح أسباب إقصاء بايرن على يد سان جيرمان

مدرب الزمالك تحدث أيضا عن إلغاء هدف الزمالك الأخير، والذي كاد يمنح الزمالك اللقب، فقال "هدف الزمالك الأخير صحيح وواضحة جدا. لا يوجد لاعب يقطع من الـ9 أمتار وتحتسب عليه لمس للخط!".

وأكمل "في النهاية هو أمر يرجع للحكام، ربما شاهد أمر لم نشاهده. الجميع يخطيء وربما شدة المباراة وسرعتها دفعت الحكام للخطأ".

واستمر "قدر الله وما شاء فعل. لن ننظر لأخطاء الحكام وسنركز على تصحيح أخطاءنا قبل اللقاء الفاصل".

وأتم "حسن وليد وهتلر من أعمدة الفريق الأساسية وغيابهما صنع خللا في بعض المراكز، ومصطفى خليل أيضا أصيب اليوم وسنعرف تشخيص الإصابة غدا. لكن نحاول إيجاد البديل وفي النهاية قدمنا ما علينا والفوز أو الخسارة في يد الله".

الزمالك تعادل مع الأهلي بنتيجة 28-28 في الجولة الأخيرة من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الإثنين المقبل في مباراة فاصلة على صالة حسن مصطفى، لتحديد بطل الدوري لموسم 2020/2021.

كرة يد الزمالك الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
نور السيد: ننقل خبراتنا للاعبي الجونة الصغار.. وعودة رضا شحاتة صنعت الفارق دقيقة | الدوري المصري
رضا شحاتة: عروض الوكلاء أثرت على لاعبي الجونة.. وهذه رسالتي لهم 16 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي أمام غزل المحلة 34 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يُهدر نقطتين ويتعادل مع الباطن 44 دقيقة | السعودية
كرة يد – حسين زكي: الغيابات سببت خللا للزمالك.. والهدف الملغي صحيح تماما ساعة | رياضات أخرى
بيبي يتحدث عن صدامه مع مورينيو: طلبت فقط أن يحترم تاريخ كاسياس ساعة | الدوري الإسباني
كرة طائرة – سيدات الأهلي يحسمن لقب الدوري ساعة | رياضات أخرى
الـVAR يلغي هدفا لـ لايبزج في الـ+98 ويقرّب بايرن من لقب الدوري ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار
قد ينال إعجابك