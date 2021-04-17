بيبي يتحدث عن صدامه مع مورينيو: طلبت فقط أن يحترم تاريخ كاسياس

استرجع بيبي كواليس الأزمة التي جمعته بـ جوزيه مورينيو في ريال مدريد بسبب دفاعه عن إيكر كاسياس قبل 8 سنوات.

الأزمة ترجع إلى موسم 2012\2013 الأخير لـ مورينيو في ريال مدريد، عندما قام المدرب البرتغالي بإخراج كاسياس من حساباته، ثم أتبعه بـ بيبي بعد أن دافع عنه.

وخرج بيبي وصرّح وقتها بعد إحدى المباريات: "يجب احترام إيكر، تصريحات المدرب لم تكن مناسبة".

بعد 8 سنوات، يعود بيبي ليتذكر ما حدث وقتها: "أريد أن أوضح أنني لم أكن ضد المدرب في تلك اللحظة".

وأضاف: "عندما تحدثت مع وسائل الإعلام، طلبت الاحترام لزميلي".

وتابع: "الأمر كان واضحا، إيكر يمتلك تاريخا هائلا في ريال مدريد، وفاز بكأس العالم واليورو، وكان قائدا لـ ريال مدريد والمنتخب".

وأكد: "أردت فقط الدفاع عن زميلي".

وأشار: "ربما تحدثت في اللحظة الخاطئة لأن كلاهما كان في حالة صدمة".

وأتم: "أرى أن ما حدث في ريال مدريد لم يكن عادلا، أن يتم معاملته هكذه بعد كل ما قدمه لكرة القدم".

وأجلس مورينيو القائد كاسياس على مقاعد البدلاء ودفع بـ أنطونيو أدان وقتها، قبل أن يصاب كاسياس ويتم استقدام دييجو لوبيز في سوق الانتقالات الشتوية، وهو الذي أكمل الموسم أساسيا حتى نهايته.

أمّا بيبي الذي كان عنصرا أساسيا في حقبة مورينيو، فقد تم استبعاده بالأسابيع الأخيرة من الموسم والتعويل على رافاييل فاران بدلا من سيرخيو راموس.

بعدها أصيب راموس قبل نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتليتكو مدريد، ليصمم مورينيو على استبعاد بيبي ويقحم راؤول ألبيول أساسيا ويخسر في الوقت الإضافي.