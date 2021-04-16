ما لم يحدث منذ 10 مواسم.. قذيفة نور السيد تقود الجونة للفوز على إنبي بـ10 لاعبين

فاز فريق الجونة على إنبي بهدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب خالد بشارة في لقاء مؤجل من الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.

وسجل نور السيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد الجونة للنقطة 24 ليحتل المركز الثامن.

بينما توقف رصيد إنبي عند النقطة 24 أيضا لكن في المركز العاشر.

الانتصار هو الثاني للجونة على إنبي في سجل المواجهات بينهما في الدوري بعد الفوز على الفريق البترولي في الجولة 16 بموسم 2010-2011.

وتعد الهزيمة هي الثانية لحلمي طولان ضد الجونة، خلال 10 مواجهات، بعدما انتصر في 4 مباريات وتعادل 4 مرات أيضا.

كما أصبح الانتصار هو الأول للجونة على ملعبه خلال أخر 5 مباريات.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمحاولات هجومية لإنبي بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

نفذ أحمد العجوز ركلة حرة من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء لكنها لم تصل لأي من زملائه.

بعدها حول جون إيبوكا كرة برأسه مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

ثم حاول مصطفى شكشك وسدد من خارج منطقة الجزاء لكن إسلام طارق تصدى لها.

كان ذلك خلال أول 5 دقائق من اللقاء، ومنذ ذلك التوقيت وحتى الدقيقة 29 سيطر الهدوء على المباراة بسيطرة من الفريقين على الكرة لكن دون خطورة.

وفي الدقيقة 29 سدد عمر السعيد كرة قوة من خارج منطقة الجزاء مرت من فوق عارضة إنبي بقليل.

ورد إنبي عن طريق مهاب ياسر الذي أطلق قذيفة تصدى لها إسلام طارق.

وقبل نهاية الشوط الأول غادر عمر السعيد أرض الملعب بسبب الإصابة وترك مكانه لكريم الطيب.

مع بداية الشوط الثاني استمرت سيطرة إنبي وكاد أحمد عامر أن يسجل الأول لكن تسديدته ارتطمت بمدافعي الجونة وتحولت لركنية.

ثم أرسل جوناثان نجويم كرة عرضية حولها كريم الطيب برأسه لكن محمود جاد أمسك بها بنجاح.

وحاول محمد مرسي لكن محاولاته مرت بعيدا عن مرمى الجونة.

وفي الدقيقة 78، تلقى محمد أمين عمر حكم اللقاء تنبيها من حكم الفيديو المساعد ليتجه لمشاهدة اللاعب ويُشهر البطاقة الصفراء الثانية والبطاقة الحمراء لمحمود الجزار بعدما تدخل بقوة على أحمد العجوز واصطدمت قدمه بوجه لاعب إنبي.

الطرد هو الثاني للاعبي الجونة في الموسم الحالي بعد طرد لؤي وائل ضد طلائع الجيش.

ومن ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سجل نور السيد هدف الانتصار للجونة بعدما سدد كرة صاروخية أخطأ محمود جاد في التعامل معها لتسقط من يده وتسكن الشباك.

بعد الهدف حاول إنبي لكن دون خطورة حقيقة على مرمى الجونة لتنتهي المباراة بفوز فريق المدرب رضا شحاتة ليرتفع رصيده للنقطة 24.

ويلعب الجونة في المباراة المقبلة ضد أسوان، فيما يلعب إنبي ضد الأهلي.