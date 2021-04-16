صراع اللقب يشتعل.. مونبلييه يعرقل ليل ويرسل هدية إلى سان جيرمان

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 23:20

كتب : FilGoal

ليل - مونبلييه

تعادل ليل أمام ضيفه مونبلييه بهدف لكل طرف في ملعب بيير ماوروي، بافتتاح الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

الجزائري أندي ديلور تقدّم لـ مونبلييه بضربة رأسية بعد عرضية جايتان لابوردي بالدقيقة 21.

لكن ليل رفض الهزيمة وأدرك التعادل بتسديدة خارقة من البرازيلي لويز أراوجو بوجه القدم الخارجي في الدقيقة 85.

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ليكتفي ليل برفع رصيده إلى 70 نقطة في القمة، بينما رفع مونبلييه رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن.

وبذلك يكون ليل قد حصد 10 نقاط في آخر 10 دقائق من مبارياته أكثر من أي فريق بالدوري الفرنسي هذا الموسم.

ووسّع ليل الفارق مع باريس سان جيرمان إلى 4 نقاط، لكن حامل اللقب سيحصل على فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عندما يواجه سانت إيتيان مساء الأحد.

ويحل ليل ضيفا على أوليمبيك ليون في الجولة المقبلة، مباراة ستحدد شكل الصراع على اللقب بالجولات الأخيرة.

ليل مونبلييه في فرنسا الدوري الفرنسي
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