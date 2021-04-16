الإثارة تمتد.. التعادل يحكم قمة الزمالك والأهلي والاحتكام للقاء فاصل

بعد مباراة مثيرة بأحداثها، تعادل الزمالك مع الأهلي في الجولة الأخيرة من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، ولجأ الفريقان إلى مباراة فاصلة.

تعادل الزمالك مع الأهلي بنتيجة 28-28 على صالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الـ14 والأخيرة لدوري المحترفين لكرة اليد.

الزمالك سيواجه الأهلي مجددا يوم الإثنين المقبل في مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري العام لموسم 2020/2021.

الشوط الأول

قدم الزمالك شوط أول رائع، وصل فيه الفارف إلى 6 أهداف لمصلحة الزمالك في الدقيقة الـ22 بنتيجة 15-19.

الأهلي سيطر على اللقاء في الدقاق الثمانية الأخيرة من الشوط، لينتهي الشوط الأول بفارق 3 أهداف فقط وبنتيجة 16-13 للزمالك.

الشوط الثاني

الأهلي كان الأفضل طيلة أحداث الشوط الثاني، حتى أدرك التقدم لأول مرة في الدقيقة الـ37 بنتيجة 19-18.

الزمالك بدأ يستعيد زمام الأمور، وتقدم مجددا في الدقيقة الـ43 بفارق هدفين وبنتيجة 24-22.

مصطفى خليل لاعب الزمالك غادر الملعب مصابا في الدقيقة الـ45 وكانت النتيجة وقتها تشير إلى التعادل بنتيجة 24-24.

إثارة الدقيقة الأخيرة

وكانت الدقائق الأخيرة مشتعلة، حين سجل الزمالك هدفا قاتلا عن طريق محمد علاء "لوكا" في الدقيقة الـ59، لكن الحكم ألغاه بداع لمس لاعب الزمالك لخط الدائرة.

ارتدت الكرة بهجمة للأهلي في آخر 20 ثانية، سجلوا منها هدف الفوز بالفعل، لكن بعد صافرة الحكم، لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 28-28.

التعادل رفع رصيد الفريقين إلى 38 في صدارة ترتيب الدوري بالتساوي.

ورغم أفضلية الزمالك في المواجهات المباشرة، لكن لائحة المسابقة تشير إلى الاحتكام لمباراة فاصلة بين الفريقين.

وستقام المباراة يوم الإثنين المقبل بين الزمالك والأهلي على صالة د. حسن مصطفى، لتحديد بطل المسابقة.