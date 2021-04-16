فتحي مبروك لـ في الجول: فليحذر موسيماني من جملة الزمالك الهجومية

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 22:38

كتب : حسام نور الدين

فتحي مبروك

حذر فتحي مبروك المدير الفني الأسبق للأهلي، نظيره بيتسو موسيماني من أسلحة الزمالك الهجومية.

الأهلي يلتقي الزمالك مساء الأحد في استاد القاهرة بمباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

وقال مبروك في حديثه لـFilGoal.com: "غيابات الأهلي كثيرة وتوقيتها صعب بالفعل".

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واستدرك: "لكن الأهلي يمتلك تشكيلتين، وموسيماني أحسن بقيامه بالمداورة بين اللاعبين مؤخرا حتى يجهّز البدائل".

وأكمل: "مباراة القمة حافز كبير للاعبين، والجماعية التي يؤدي بها الفريق تمنحه تفوقا ملحوظا".

وشدد: "علينا احترام حق موسيماني في اختيار هوية اللاعبين الذين يشاركون، فهذا حقه الأصيل".

ونبه: "على الأهلي بالحذر الشديد من قدرات الزمالك الهجومية".

وشرح: "مدافعو الأهلي عليهم الانتباه للعرضيات التي تُرسَل نحو أشرف بنشرقي المميز للغاية في استقبالها".

وأتم: "كذلك يجب على لاعبي الوسط اليقظة لتحركات يوسف أوباما وقيامه ببناء الهجمات".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة خاضها، فيما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة لكنه خاض 3 مباريات أقل من غريمه.

فتحي مبروك في القمة الأهلي الزمالك في الدوري
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