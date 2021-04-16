وفاة إبراهيم يوسف نجم غزل المحلة السابق في اليمن

توفى اليوم الجمعة، إبراهيم يوسف، نجم ومدرب غزل المحلة السابق، ولاعب منتخب مصر السابق.

وجاءت وفاة إبراهيم يوسف في اليمن، إثر تعرضه لأزمة صحية حرجة خلال تواجده هناك.

وكان إبراهيم يوسف يتولى تدريب فريق الصقر اليمني، قبل أن يتعرض للأزمة الصحية التي دخل على إثرها للمستشفى.

وسافرت بنات الراحل إبراهيم يوسف خلال الأيام الماضية بعد استغاثة ناشدن خلالها بنقل الراحل لمستشفي أخرى، أو عودته لمصر نظرا لحالته الحرجة.

وتدخلت وزيرة الهجرة لتسهيل سفرهما، بمساعدة من رئيس نادي الصقر اليمني.

وتنعي أسرة عمل FilGoal.com إبراهيم يوسف الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يلهم أهله وأحبائه الصبر والسلوان.