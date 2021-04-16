وفاة إبراهيم يوسف نجم غزل المحلة السابق في اليمن

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 21:42

كتب : رضا السنباطي

وفاة إبراهيم يوسف نجم غزل المحلة السابق

توفى اليوم الجمعة، إبراهيم يوسف، نجم ومدرب غزل المحلة السابق، ولاعب منتخب مصر السابق.

وجاءت وفاة إبراهيم يوسف في اليمن، إثر تعرضه لأزمة صحية حرجة خلال تواجده هناك.

وكان إبراهيم يوسف يتولى تدريب فريق الصقر اليمني، قبل أن يتعرض للأزمة الصحية التي دخل على إثرها للمستشفى.

أخبار متعلقة
طلعت يوسف: رحبنا بخوض حسام حسن مباراة الأهلي مع سموحة قبل الانتقال للدوري الليبي يوسف: يجب على موسيماني مراجعة الأحمال البدنية.. ولا يهم تأهل الأهلي ثانيا طلعت يوسف: مصطفى محمد لا يناسب طريقة لعب صلاح وتريزيجيه.. ولا أرى ظلما في اختيارات البدري في الدرجة الثانية – بتروجت يواصل الانتصارات.. وزد يحقق فوزه مع الأول إسماعيل يوسف

وسافرت بنات الراحل إبراهيم يوسف خلال الأيام الماضية بعد استغاثة ناشدن خلالها بنقل الراحل لمستشفي أخرى، أو عودته لمصر نظرا لحالته الحرجة.

وتدخلت وزيرة الهجرة لتسهيل سفرهما، بمساعدة من رئيس نادي الصقر اليمني.

وتنعي أسرة عمل FilGoal.com إبراهيم يوسف الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يلهم أهله وأحبائه الصبر والسلوان.

إبراهيم يوسف غزل المحلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
رامي عباس.. من مُترجم مغمور إلى العقل المدبر لـ محمد صلاح 12 دقيقة | المحترفون
وفاة إبراهيم يوسف نجم غزل المحلة السابق في اليمن 35 دقيقة | مصر
مصيلحي لـ في الجول: غرامات بالجملة على لاعبي الاتحاد بعد الخروج من الكأس 41 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - كارتيرون يحفز اللاعبين.. والفريق يتدرب عصرا يوم السبت 46 دقيقة | مصر
مباشر في الدوري – الجونة (0) (0) إنبي.. خروج عمر السعيد للإصابة 59 دقيقة | الدوري المصري
هدافو الجيل الحالي من الزمالك والأهلي في القمة ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يعسكر في الإسكندرية استعدادا للإنتاج ساعة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - إيفرتون (1) (1) توتنام.. القائم ينقذ التوفيز ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار 4 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك