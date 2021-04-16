مصيلحي لـ في الجول: غرامات بالجملة على لاعبي الاتحاد بعد الخروج من الكأس

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 21:36

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري

وقعت إدارة نادي الاتحاد السكندري غرامات مالية على لاعبي الفريق بعد الخروج من كأس مصر ضد وادي دجلة.

وخسر الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة بهدف في مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "وقعنا غرامات بالجملة على جميع لاعبي الاتحاد بعد الخروج من الكأس".

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وأضاف "هناك غرامة إضافية على الثنائي الجاميكي: داميون لوي وروماريو لعدم التزامهم بمعسكر الفريق واستبعادهم من المباراة".

وأكد مصيلحي "حزين على الخروج من كأس مصر لأن الطريق كان سهلا".

وأتم "أؤكد على مساندة الجهاز الفني واللاعبين، وعلينا أن نتخطى ما حدث استعدادا للدوري الذي أراه صعبا للغاية في الدور الثاني".

وجاءت قرارات إدارة الاتحاد السكندري، خلال زيارة مصيلحي لمران الفريق، عصر اليوم الجمعة.

وكان حسام حسن قد قرر إقامة تدريب صباحي للاعبين في نهار رمضان كجزء من عقوبة اللاعبين بعد الخروج من كأس مصر.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز في مباراته القادمة في الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي
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