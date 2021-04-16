الإسماعيلي يعسكر في الإسكندرية استعدادا للإنتاج

قرر نادي الإسماعيلي تنظيم معسكر مغلق للفريق الأول بمدينة الإسكندرية، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المصري بمواجهة فريق الإنتاج الحربي.

وجاء ذلك بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، سعيا لفرض مزيد من الانسجام والتركيز بين عناصر الفريق.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، ينتهى يوم 25 أبريل.

ويتخلل المعسكر وديتان، بجانب إقامة تدريبات مكثفة تحضيرا للقاء الإنتاج الحربي مطلع مايو المقبل.

ويتلقي الدراويش مع فريق فاركو يوم 24 أبريل، على أن يواجه في اليوم التالي فريق سموحة، ويعقبه العودة للإسماعيلية.

وفضل الجهاز الفني منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات عقب العودة للمحافظة لمدة 24 ساعة، وذلك ضمن الاستعداد لاستكمال مشواره المحلي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم 1 مايو المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.