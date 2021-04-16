انتهت في الدوري – الجونة (1) (0) إنبي.. فوز فريق رضا شحاتة

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 21:18

كتب : FilGoal

إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة وإنبي، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق83: هدف أول للجونة عن طريق نور السيد

ق78: بطاقة حمراء لمحمود الجزار

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: خروج عمر السعيد مهاجم الجونة بسبب الإصابة ونزول كريم الطيب

ق34: إسلام طارق يمنع الهدف الأول لإنبي بعد تصديه لتسديدة مهاب ياسر

ق15: جوناثان نجويم ينفذ ركلة ركنية لكن دفاع إنبي يبعدها عن أماكن الخطورة

ق3: ركلة حرة لإنبي ينفذها أحمد العجوز دون أن تصل لأي من زملائه

بداية المباراة

في الدوري الجونة إنبي
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