مباشر كرة يد – الزمالك (17)-(14) الأهلي.. الأحمر يقلص

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ14 والأخيرة لدوري المحترفين لكرة اليد.

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ق. 32 يحيى الدرع يرد سريعا للزمالك. 17-14 للزمالك.

ق. 31 عمر سامي يسجل للأهلي من رمية جزائية. 16-14 للزمالك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 29 يحيى الدرع يسجل للزمالك مع نهاية الشوط. 16-13 للزمالك.

ق. 29 حسين فيصل يسجل للأهلي من مرتدة. 15-13 للزمالك.

ق. 27 أسامة الجزيري يقلص الفارق للأهلي. 15-12 للزمالك.

ق. 23 محسن رمضان يسجل للأهلي. 15-11 للزمالك.

ق. 22 أحمد عادل يسجل للأهلي. 15-10 للزمالك.

ق. 22 مصطفى خليل يسجل للزمالك. 15-9 للزمالك.

ق. 21 أسامة الجزيري يسجل للأهلي. 14-9 للزمالك.

ق. 20 إيقاف دقيقتين لخالد وليد لاعب الزمالك.

ق. 19 أكرم يسري يسجل والكرة تقطع وعمر بكار يسجل أيضا للزمالك ويرفع الفارق إلى 6 أهداف. 14-8 للزمالك.

ق. 17 محسن رمضان يمرر وأحمد عادل يسجل للأهلي. 12-8 للزمالك.

ق. 16 يحيى الدرع يسجل للزمالك. ومحسن رمضان يرد سريعا للأهلي. 11-7 للزمالك.

ق. 15 عبد الرحمن طه يتألق ويتصدى لرمية أكرم يسري.

ق. 14 هدف للأهلي وعمر بكار يرد للزمالك أيضا سريعا. 10-5

ق. 13 أسامة الجزيري يسجل للأهلي ويحيى الدرع يرد سريعا للزمالك. 9-4 للزمالك.

ق. 9 عمر بكار يسجل بعد ثنائية رائعة مع أكرم يسري في مرتدة سريعة. 8-3 للزمالك.

ق. 9 محمد علي يتألق ويتصدى لرمية جزائية من أحمد سيسا وترتد الكرة إلى سيسا ويسدد ليتألق محمد علي مجددا.

وقت مستقطع بطلب من طارق محروس مدرب الأهلي.

ق. 8 يحيى الدرع يسجل للزمالك ويوسع الفارق إلى 4 أهداف. 7-3 للزمالك.

ق. 7 أكرم يسري يسجل للزمالك. 6-3 للزمالك.

ق. 7 خالد وليد يسجل للزمالك من على الدائرة. 5-3 للزمالك.

ق. 6 عبد الرحمن فيصل يرد سريعا. 4-3 للزمالك.

ق. 6 يحيى الدرع يسجل الرابع للزمالك. 4-2 للزمالك.

ق. 6 أحمد سيسا يسجل الثاني للأهلي. 3-2 للزمالك.

ق. 5 مصطفى خليل ثم عمر بكار يسجلان على التوالي للزمالك. 3-1 للزمالك.

ق. 4 أحمد عادل يهدر رمية جزاء.

ق. 3 أحمد عادل يسجل التعادل للأهلي.

ق. 2 محمد علي يتصدى لتصويبة إسلام حسن.

ق. 1 مصطفى خليل يسجل الأول للزمالك.

بداية المباراة