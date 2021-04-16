انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 20:42

كتب : FilGoal

كرة يد - الزمالك - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ14 والأخيرة لدوري المحترفين لكرة اليد.

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نهاية المباراة بالتعاادل والاحتكام لمباراة فاصلة.

ق. 59 وقت مستقطع للزمالك ودقيقة متبقية

ق. 57 عمر بكار يسجل للزمالك. 28-28

ق. 56 محسن رمضان يسجل للأهلي. 28-27 للأهلي.

محمد علاء لوكا يسجل التعادل. 27-27

ق. 55 حسين فيصل يسجل للأهلي. 27-26 للأهلي.

ق. 53 إيقاف دقيقتين للاعب الأهلي.

ق. 53 أحمد الأحمر يسجل التعادل للزمالك من رمية جزائية. 26-26

ق. 51 عمر بكار يسجل ببراعة. 26-25 للأهلي.

ق. 50 الأهلي يتقدم بفارق هدفين لأول مرة. 26-24 للأهلي.

ق. 48 عبد الرحمن طه يتصدى لانفراد أحمد مؤمن صفا.

ق. 48 الأهلي يسجل عن طريق محسن رمضان. 25-24 للأهلي.

ق. 47 عبد الرحمن طه يتصدى لرمية أكرم يسري.

ق. 47 إيقاف دقيقتين لـ أحمد سيسا لاعب الأهلي.

ق. 45 مصطفى خليل يغادر الملعب مصابا.

ق. 46 أحمد سيسا يتعادل للأهلي. 24-24

ق. 46 إسلام حسن يسجل من مرتدة للأهلي. 24-23 للزمالك.

ق. 45 فلفل يتألق ويتصدى لرمية جزائية.

وقت مسقطع بطلب من طارق محروس مدرب الأهلي.

ق. 43 عمر بكار يسجل من مرتدة. 24-22 للزمالك.

ق. 43 أكرم يسري يعيد التقدم للزمالك. 23-22 للزمالك.

ق. 43 خالد وليد يسجل للزمالك. 22-22

ق. 42 عمر سامي يسجل للأهلي. 22-21 للأهلي.

ق. 41 أكرم يسري يتعادل سريعا للزمالك. 21-21

ق. 41 عمر سامي يسجل للأهلي. 21-20 للأهلي.

ق. 40 عبد الرحمن طه يتألق ويتصدى لانفراد من يحيى الدرع.

ق. 40 إيقاف دقيقتين لـ أحمد سيسا لاعب الأهلي.

ق. 39 أحمد الأحمر يسجل للزمالك والأهلي يتعادل سريعا. 20-20

ق. 38 يحيى الدرع يتعادل للزمالك. 19-19

ق. 37 عمر سامي يسجل التقدم الأول للأهلي. 19-18 للأهلي.

ق. 36 أكرم يسري يسجل للزمالك وأسامة الجزيري يرد للأهلي. 18-18

ق. 35 التعاادل الأول في اللقاء. عمر سامي يسجل رمية الجزاء. 17-17

ق. 34 إيقاف دقيقتين لـ أحمد الأحمر.

ق. 34 أحمد سيسا يسجل ويقلص الفارق إلى هدف واحد. 17-16 للزمالك.

ق. 33 الأهلي يسجل. 17-15 للزمالك.

ق. 32 يحيى الدرع يرد سريعا للزمالك. 17-14 للزمالك.

ق. 31 عمر سامي يسجل للأهلي من رمية جزائية. 16-14 للزمالك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 29 يحيى الدرع يسجل للزمالك مع نهاية الشوط. 16-13 للزمالك.

ق. 29 حسين فيصل يسجل للأهلي من مرتدة. 15-13 للزمالك.

ق. 27 أسامة الجزيري يقلص الفارق للأهلي. 15-12 للزمالك.

ق. 23 محسن رمضان يسجل للأهلي. 15-11 للزمالك.

ق. 22 أحمد عادل يسجل للأهلي. 15-10 للزمالك.

ق. 22 مصطفى خليل يسجل للزمالك. 15-9 للزمالك.

ق. 21 أسامة الجزيري يسجل للأهلي. 14-9 للزمالك.

ق. 20 إيقاف دقيقتين لخالد وليد لاعب الزمالك.

ق. 19 أكرم يسري يسجل والكرة تقطع وعمر بكار يسجل أيضا للزمالك ويرفع الفارق إلى 6 أهداف. 14-8 للزمالك.

ق. 17 محسن رمضان يمرر وأحمد عادل يسجل للأهلي. 12-8 للزمالك.

ق. 16 يحيى الدرع يسجل للزمالك. ومحسن رمضان يرد سريعا للأهلي. 11-7 للزمالك.

ق. 15 عبد الرحمن طه يتألق ويتصدى لرمية أكرم يسري.

ق. 14 هدف للأهلي وعمر بكار يرد للزمالك أيضا سريعا. 10-5

ق. 13 أسامة الجزيري يسجل للأهلي ويحيى الدرع يرد سريعا للزمالك. 9-4 للزمالك.

ق. 9 عمر بكار يسجل بعد ثنائية رائعة مع أكرم يسري في مرتدة سريعة. 8-3 للزمالك.

ق. 9 محمد علي يتألق ويتصدى لرمية جزائية من أحمد سيسا وترتد الكرة إلى سيسا ويسدد ليتألق محمد علي مجددا.

وقت مستقطع بطلب من طارق محروس مدرب الأهلي.

ق. 8 يحيى الدرع يسجل للزمالك ويوسع الفارق إلى 4 أهداف. 7-3 للزمالك.

ق. 7 أكرم يسري يسجل للزمالك. 6-3 للزمالك.

ق. 7 خالد وليد يسجل للزمالك من على الدائرة. 5-3 للزمالك.

ق. 6 عبد الرحمن فيصل يرد سريعا. 4-3 للزمالك.

ق. 6 يحيى الدرع يسجل الرابع للزمالك. 4-2 للزمالك.

ق. 6 أحمد سيسا يسجل الثاني للأهلي. 3-2 للزمالك.

ق. 5 مصطفى خليل ثم عمر بكار يسجلان على التوالي للزمالك. 3-1 للزمالك.

ق. 4 أحمد عادل يهدر رمية جزاء.

ق. 3 أحمد عادل يسجل التعادل للأهلي.

ق. 2 محمد علي يتصدى لتصويبة إسلام حسن.

ق. 1 مصطفى خليل يسجل الأول للزمالك.

بداية المباراة

كرة يد الزمالك الأهلي
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