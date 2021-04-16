ناجي: جوزيه قال أوقدوا الشمع على قبر الحضري.. وصُدمت مما فعله الأهلي في كأس إفريقيا

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 19:56

كتب : FilGoal

الحضري

رحيل عصام الحضري، إصابة شريف إكرامي، التراجع عن إشراك محمد الشناوي أمام السعودية، كلها مواقف يعيد تذكرها أحمد ناجي مدرب حراس مرمى مصر والأهلي السابق وحاليا في سموحة.

حل ناجي ضيفا على قناة أون تايم سبورتس في برنامج "أقر وأعترف"، وقال:"مدرب الحضري في دمياط قالي لي إن الأخير ترك الأهلي وهو مستقل الطائرة في الطريق إلى سويسرا، لو علمت قبلها كان بمقدوري إيقاف سفر الحضري. مانويل جوزيه قال أوقدوا الشمع على قبر الحضري. لو استمر مع الفريق لصنعت له تماثيل في الأهلي".

وعن مشاركة الحضري أمام السعودية في مونديال 2018 ليحقق الرقم القياسي كأكبر لاعب يشارك في لقاء بالبطولة، أوضح "حصل نقاش قبل المباراة وكان (هيكتور) كوبر والجهاز الفني على اتفاق أن يبدأ الشناوي، تحدثنا كثيرا، ثم تغير القرار ليلعب الحضري. قد يكون تدخل شخص، قد يكون رئيس اتحاد كرة القدم، كوبر تفهم الأمر، والأسباب كانت منطقية".

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لماذا رحل كوبر بعد كأس العالم 2018؟ يجيب ناجي "لم يرد الاستمرار، قال إنه منح كل ما لديه للاعبين، وهم بدأوا يشعرون بالتشبع، يحتاجون مدربا جديدا. قد يعود إذا كلموه مرة أخرى، يحب مصر جدا".

واسترجع ناجي أزمته مع شريف إكرامي في كأس إفريقيا 2017 التي اختلف فيها الثنائي على إصابة الأخير، حيث صرح ناجي وقتها أنه غير مصاب بخلاف ما قاله اللاعب.

وأوضح ناجي "صُدمت من بيان إكرامي وقتها، ومن مسؤولي الأهلي، ضغطوا على اتحاد الكرة ليصدر بيانا، قلت شريف سليما لأننا كنا سنواجه المغرب، حتى لا يؤذي أحد الحارس الأساسي لمصر في المباراة ظنا أنه لا يوجد بديل، من وجهة نظري إكرامي كان سليما".

عصام الحضري مانويل جوزيه شريف إكرامي هيكتور كوبر
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