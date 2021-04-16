مؤتمر كومان: الاستمرارية؟ بعد 19 مباراة بدون هزيمة؟

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 18:10

كتب : FilGoal

رونالد كومان مدرب برشلونة

استنكر رونالد كومان مدرب برشلونة سؤاله عن قدرة الفريق على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، مشيرا إلى أنه يدرك مدى صعوبة مهمته لأنه يعمل في النادي الكاتالوني.

وقال الهولندي في مؤتمر صحفي استعدادا لمواجهة أتلتيك بلباو يوم السبت في نهائي كأس ملك إسبانيا:"بعد 19 مباراة بدون خسارة في الدوري تسألونني عن الاستمرارية بسبب خسارة لقاء، هذا يظهر مدى الضغط الواقع عليك لأنك تعمل في هذا النادي".

وواصل "من النادر الإجابة على مثل هذه الأسئلة. ماذا سيحصل لو خسرت؟ أمر غريب أن تواصل الإجابة على مثل هذه الأسئلة".

أخبار متعلقة
مؤتمر جوارديولا: الفريق مرهق لكن في حالة جيدة.. انظروا إلى ما حققناه البدري: لو علمت بغضب جمهور الأهلي لما توليت المهمة في بيراميدز البدري: لا أجيد التعامل مع النجوم؟ تاريخي كله معهم.. ولقاء ودي قبل بدء تصفيات المونديال مؤتمر توخيل: تعلمت من جوارديولا كثيرا.. ولا يجب أن نقلل من تشيلسي أمام سيتي

وتراجع رفاق ليونيل ميسي للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بعد الخسارة بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو أمام مضيفهم ريال مدريد.

وبات برشلونة على بعد نقطتين من أتليتكو مدريد المتصدر ونقطة من ريال مدريد.

وأوضح كومان أن مدفعه جيرار بيكيه جاهز للنهائي، وأضاف "لا أفكر في مستقبلي قبل مباراة مثل هذه، بل في الدفع بأفضل فريق. (رئيس النادي خوان) لابورتا يثق بي، ليس ملزما بالتشديد على ذلك كلما طرأ أمر ما في الإعلام".

واستمر "نريد السيطرة على المباراة وصناعة فرص. حين نخسر الكرة نكون جيدين جدا. النظام ليس الشيئ الأهم، بل البذل وصناعة الفارق. أتلتيك بلباو فريق مقاتل وقوي في الركلات الثابتة، يدافع جيدا ولديه أسلحة عديدة. عليك أن تكون حذرا".

وأتم "حين نفقد الكرة، علينا أن ندافع بشكل أفضل مما فعلنا أمام ريال مدريد. في آخر مباراتين كانت طاقتنا أقل حين نفقد الكرة، ربما بسبب عودة اللاعبين من المباريات الدولية، لكن هذا ليس عذرا".

على ملعب لا كارتوخا سيواجه برشلونة فريق بلباو أملا في التتويج بلقب الكأس.

ثم الخميس يستضيف خيتافي في الجولة 31 من الدوري.

كومان برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
رضا شحاتة: عروض الوكلاء أثرت على لاعبي الجونة.. وهذه رسالتي لهم 12 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي أمام غزل المحلة 30 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يُهدر نقطتين ويتعادل مع الباطن 40 دقيقة | السعودية
كرة يد – حسين زكي: الغيابات سببت خللا للزمالك.. والهدف الملغي صحيح تماما 58 دقيقة | رياضات أخرى
بيبي يتحدث عن صدامه مع مورينيو: طلبت فقط أن يحترم تاريخ كاسياس ساعة | الدوري الإسباني
كرة طائرة – سيدات الأهلي يحسمن لقب الدوري ساعة | رياضات أخرى
الـVAR يلغي هدفا لـ لايبزج في الـ+98 ويقرّب بايرن من لقب الدوري ساعة | الدوري الألماني
ما لم يحدث منذ 10 مواسم.. قذيفة نور السيد تقود الجونة للفوز على إنبي بـ10 لاعبين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار
قد ينال إعجابك