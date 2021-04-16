مؤتمر كومان: الاستمرارية؟ بعد 19 مباراة بدون هزيمة؟

استنكر رونالد كومان مدرب برشلونة سؤاله عن قدرة الفريق على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، مشيرا إلى أنه يدرك مدى صعوبة مهمته لأنه يعمل في النادي الكاتالوني.

وقال الهولندي في مؤتمر صحفي استعدادا لمواجهة أتلتيك بلباو يوم السبت في نهائي كأس ملك إسبانيا:"بعد 19 مباراة بدون خسارة في الدوري تسألونني عن الاستمرارية بسبب خسارة لقاء، هذا يظهر مدى الضغط الواقع عليك لأنك تعمل في هذا النادي".

وواصل "من النادر الإجابة على مثل هذه الأسئلة. ماذا سيحصل لو خسرت؟ أمر غريب أن تواصل الإجابة على مثل هذه الأسئلة".

وتراجع رفاق ليونيل ميسي للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بعد الخسارة بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو أمام مضيفهم ريال مدريد.

وبات برشلونة على بعد نقطتين من أتليتكو مدريد المتصدر ونقطة من ريال مدريد.

وأوضح كومان أن مدفعه جيرار بيكيه جاهز للنهائي، وأضاف "لا أفكر في مستقبلي قبل مباراة مثل هذه، بل في الدفع بأفضل فريق. (رئيس النادي خوان) لابورتا يثق بي، ليس ملزما بالتشديد على ذلك كلما طرأ أمر ما في الإعلام".

واستمر "نريد السيطرة على المباراة وصناعة فرص. حين نخسر الكرة نكون جيدين جدا. النظام ليس الشيئ الأهم، بل البذل وصناعة الفارق. أتلتيك بلباو فريق مقاتل وقوي في الركلات الثابتة، يدافع جيدا ولديه أسلحة عديدة. عليك أن تكون حذرا".

وأتم "حين نفقد الكرة، علينا أن ندافع بشكل أفضل مما فعلنا أمام ريال مدريد. في آخر مباراتين كانت طاقتنا أقل حين نفقد الكرة، ربما بسبب عودة اللاعبين من المباريات الدولية، لكن هذا ليس عذرا".

على ملعب لا كارتوخا سيواجه برشلونة فريق بلباو أملا في التتويج بلقب الكأس.

ثم الخميس يستضيف خيتافي في الجولة 31 من الدوري.