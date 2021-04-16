مؤتمر جوارديولا: الفريق مرهق لكن في حالة جيدة.. انظروا إلى ما حققناه

بعدما أنجز المهمة في دوري أبطال أوروبا وعاد إلى نصف النهائي، الآن عليه تخطي عقبة أخرى حين يواجه تشيلسي العنيد يوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

موسم استثنائي لمانشستر سيتي يأمل مدربه بيب جوارديولا أن يواصل المسيرة حين يصطدم بالبلوز في ملعب ويمبيلي، مباراة يدخلها الفريق "متعب، لكن في حالة جيدة" مثلما أوضح الإسباني.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي:"(سيرخيو) أجويرو غير جاهز بعد، لن يشارك، البقية بخير. متعبون قليلا لكن في حالة جيدة".

وواصل "دخول المباراة بعد التأهل لنصف نهائي الأبطال أفضل كثيرا. تخيل نلعب بعد خروجنا من البطولة، ستكون المواجهة أصعب حينها".

واستمر "وددت لو حصلت على أيام أكثر للتعافي والاستعداد، لكن الرزنامة تبقى كما هي، تتعامل معها. لا شكوى. غدا سنواجه أحد أفضل فرق أوروبا. سنحاول تقديم مباراة جيدة والتأهل للنهائي".

وأردف مشيدا بتوماس توخيل منافسه يوم السبت "يلعب بأسلوب سريع. من الصعب قيادة فريق في وسط الموسم، لكنه يمتلك الخبرة بعدما قاد باريس سان جيرمان والآن تشيلسي".

وأبدى جوارديولا سعادته بما حققه سيتي في الموسم الحالي بالقول:"حين يصل فريق للمراحل النهائية في كل البطولات، ينال اللاعبون احترامي وتهنئتي. لم نحظ براحة من الموسم الماضي وانظروا إلى ما وصلنا إليه".

خطوة تفصل سيتي عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ثم يوم الأربعاء يحل ضيفا على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الفريق.

ثم في 25 إبريل يتحدى توتنام في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وبعدها بثلاثة أيام يحل ضيفا على باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موسم استثنائي لسيتي، فهل يخرج منه متوجا بالرباعية؟