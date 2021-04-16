مؤتمر جوارديولا: الفريق مرهق لكن في حالة جيدة.. انظروا إلى ما حققناه

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 17:31

كتب : FilGoal

جوارديولا

بعدما أنجز المهمة في دوري أبطال أوروبا وعاد إلى نصف النهائي، الآن عليه تخطي عقبة أخرى حين يواجه تشيلسي العنيد يوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

موسم استثنائي لمانشستر سيتي يأمل مدربه بيب جوارديولا أن يواصل المسيرة حين يصطدم بالبلوز في ملعب ويمبيلي، مباراة يدخلها الفريق "متعب، لكن في حالة جيدة" مثلما أوضح الإسباني.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي:"(سيرخيو) أجويرو غير جاهز بعد، لن يشارك، البقية بخير. متعبون قليلا لكن في حالة جيدة".

أخبار متعلقة
البدري: لو علمت بغضب جمهور الأهلي لما توليت المهمة في بيراميدز البدري: لا أجيد التعامل مع النجوم؟ تاريخي كله معهم.. ولقاء ودي قبل بدء تصفيات المونديال مؤتمر توخيل: تعلمت من جوارديولا كثيرا.. ولا يجب أن نقلل من تشيلسي أمام سيتي لاعب ليفربول السابق: صلاح سيجدد تعاقده في حالة وحيدة.. ونحن ننافس على المربع الذهبي بسببه

وواصل "دخول المباراة بعد التأهل لنصف نهائي الأبطال أفضل كثيرا. تخيل نلعب بعد خروجنا من البطولة، ستكون المواجهة أصعب حينها".

واستمر "وددت لو حصلت على أيام أكثر للتعافي والاستعداد، لكن الرزنامة تبقى كما هي، تتعامل معها. لا شكوى. غدا سنواجه أحد أفضل فرق أوروبا. سنحاول تقديم مباراة جيدة والتأهل للنهائي".

وأردف مشيدا بتوماس توخيل منافسه يوم السبت "يلعب بأسلوب سريع. من الصعب قيادة فريق في وسط الموسم، لكنه يمتلك الخبرة بعدما قاد باريس سان جيرمان والآن تشيلسي".

وأبدى جوارديولا سعادته بما حققه سيتي في الموسم الحالي بالقول:"حين يصل فريق للمراحل النهائية في كل البطولات، ينال اللاعبون احترامي وتهنئتي. لم نحظ براحة من الموسم الماضي وانظروا إلى ما وصلنا إليه".

خطوة تفصل سيتي عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ثم يوم الأربعاء يحل ضيفا على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الفريق.

ثم في 25 إبريل يتحدى توتنام في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وبعدها بثلاثة أيام يحل ضيفا على باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موسم استثنائي لسيتي، فهل يخرج منه متوجا بالرباعية؟

جوارديولا مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: الفريق مرهق لكن في حالة جيدة.. انظروا إلى ما حققناه 24 دقيقة | أوروبا
البدري: لو علمت بغضب جمهور الأهلي لما توليت المهمة في بيراميدز ساعة | الدوري المصري
البدري: لا أجيد التعامل مع النجوم؟ تاريخي كله معهم.. ولقاء ودي قبل بدء تصفيات المونديال ساعة | منتخب مصر
مؤتمر توخيل: تعلمت من جوارديولا كثيرا.. ولا يجب أن نقلل من تشيلسي أمام سيتي ساعة | أوروبا
لاعب ليفربول السابق: صلاح سيجدد تعاقده في حالة وحيدة.. ونحن ننافس على المربع الذهبي بسببه ساعة | المحترفون
رئيس الأرجنتين يثير الشكوك حول كوبا أمريكا 2021 2 ساعة | أمريكا
زياش يكشف سبب تعثره في بداية مسيرته مع تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تأجيل 3 مباريات لـ هيرتا برلين في الدوري الألماني بعد عزل الفريق 2 ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار 4 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك