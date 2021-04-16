البدري: لو علمت بغضب جمهور الأهلي لما توليت المهمة في بيراميدز

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أنه لم يكن ليوافق على تولي المسؤولية في بيراميدز لو علم بغضب جمهور الأهلي.

وقال حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي: "النادي الأهلي بيتي وفضله كبير عليّ وقضيت حياتي كلها في الأهلي".

وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "جماهير النادي الأهلي شيء كبير بالنسبة لي ومحور أهدافي كان أثناء وجودي في الأهلي وهو إسعادهم".

وواصل "عندما تعرضت نجلتي لحادث في كندا، فضلت البقاء وقيادة الفريق في مباراة مهمة وعدم السفر رغم وجودها في العناية المركزة".

وأكمل "لا أحد يستطيع أن يزايد على حبي وتاريخي مع الأهلي، هناك البعض الذي شعر بالحزن من انضمامي إلى بيراميدز".

وأوضح "قبلت عرض بيراميدز لأنني لم أكن مرتبطا بأي نادي، وهذا لا يمس أي علاقة أو ارتباط بالأهلي ولم أكن أعلم أن رد الفعل سيكون بهذا الشكل ولو كنت أعرف ذلك لم أكن سأوافق على العمل في بيراميدز".

وتولى البدري مهمة المدير التنفيذي في نادي بيراميدز في أول مواسم الفريق بالدوري المصري.

وتطرق للحديث عن قرار إلغاء مشاركة اللاعبين الأجانب في الدوري قائلا: "لم أتحدث في هذا الشأن، تم سؤالي وكان ردي في المستقبل الأفضل أن يقل عدد الأجانب لإتاحة الفرصة للاعبين المصريين في الظهور بشكل أفضل".