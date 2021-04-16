البدري: لا أجيد التعامل مع النجوم؟ تاريخي كله معهم.. ولقاء ودي قبل بدء تصفيات المونديال

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 16:29

كتب : FilGoal

حسام البدري - مصر - توجو

أوضح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أنه عمل على تجديد دوافع اللاعبين في بدايته مهتمه التدريبية.

كما رد على هل يواجه صعوبات في التعامل مع النجوم.

وكل ما يلي على لسان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عبر إذاعة الشباب والرياضة:

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التوقف الدولي المقبل

"خاطبنا أكثر من دولة وننسق مع اتحاد الكرة لخوض مباراة ودية مع منتخب إفريقي قبل مواجهتي أنجولا والجابون في التوقف الدولي المقبل".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 في التوقف الدولي المقبل بين 31 مايو و10 يونيو.

إصابة تريزيجيه

"إصابة تريزيجيه أزعجتنا وتواصلت معه أمس عقب إجراء العملية الجراحية، كما تواصلت مع محمد صلاح حول بعض الأمور للفترة المقبلة، وصلاح يساند تريزيجيه ويتابع حالته".

"خسارة تريزيجيه كبيرة للمنتخب ولدينا عناصر ستنضم منهم من كان بعيدا بسبب الإصابة أو الإيقاف وسيكونوا قريبين في الفترة المقبلة".

تعرض جناح أستون فيلا للإصابة في لقاء ليفربول برباط صليبي.

التعامل مع النجوم

"لا أجيد التعامل مع النجوم؟ تاريخي كله مع النجوم سواء في الأهلي والمنتخب الأولمبي وأيضا في السودان مع المريخ كفريق كبير، في بعض الأحيان من يردد ذلك يكون دون وعي و(حافظ مش فاهم)".

"اتواصل مع جميع لاعبي المنتخب مع محمد صلاح والجميع، تواصلت مع عمرو السولية وأحمد حجازي وعبد الله السعيد منذ أيام وأيضا اطئمننت على محمد الشناوي وعلى كل اللاعبين وعلاقتي لابد أن تكون قريبة".

"المجموعة الحالية مميزة وعلاقتهم قريبة وما رأيته في التجمعات السابقة إيجابي جدا، ومتفائلون بعد التأهل لكأس الأمم الإفريقية وبدء المرحلة الأقوى بتصفيات كأس العالم المقبلة".

مشوار التصفيات

"مشوار التأهل لأمم إفريقيا كان صعبا حققنا الهدف وتأهلنا وكنت لا أريد الحديث عن المبررات".

"بعد الإقصاء في 2019 من كأس الأمم، كان الإحباط يسيطر واحتجنا وقتا لوضع الدوافع والرغبة وكان الأمر صعبا وذلك تسبب في التعادلين في بداية المشوار".

"أكدت على اللاعبين أننا سنتأهل كأول المجموعة كما أؤكد بقدرتنا على التأهل لكأس العالم 2022".

مشاركة المحترفين في كأس العرب

"شروط البطولة ليست واضحة لكن هناك قرار بالمشاركة، القرعة ستُجرى في 25 أبريل وسأحضر القرعة في قطر مع أحمد مجاهد رئيس الاتحاد".

وتقام البطولة في شهر ديسمبر المقبل وتضم 22 منتخبا عربيا في قطر.

حسام البدري منتخب مصر
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