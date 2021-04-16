رئيس الأرجنتين يثير الشكوك حول كوبا أمريكا 2021

أثار ألبرتو فيرنانديز رئيس الأرجنتين الشكوك حول كوبا أمريكا 2021.

ومن المقرر أن تقام البطولة لأول مرة بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا في الفترة بين 13 يونيو و10 يوليو.

وقال فيرنانديز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أريد أن أحبط مشهد كوبا أمريكا، لكنني أريد أن نكون عقلانيين وحذرين، لدينا الوقت لتحليل الأمور ومعرفة كيفية تطورها".

وأضاف "من الناحية الموضوعية، أرى ما يحدث مع الفرق الأرجنتينية. لم يغادروا حتى الأرجنتين ويمكنني أن أرى ما حدث. تتكرر حالات الإصابات الجديدة".

وأتم "السلطات الرياضية يجب أن تتصرف بحذر. ما يحدث في فرق كرة القدم الأرجنتينية يظهر ما يمكن أن يحدث إذا غادرنا الأرجنتين للعب في البلدان حيث المشكلة أسوأ".

وتحمل النسخة المقبلة رقم 47 وتقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا.

وتقام البطولة بـ 10 منتخبات فقط بعد انسحاب قطر وإستراليا لتضارب المواعيد مع التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم.

وتقسم المنتخبات الـ 10 إلى مجموعتين كل مجموعة تضم 5، ويتأهل أول 4 من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب.

ومن المقرر أن تفتتح البطولة في الثالث عشر من يونيو المقبل في الأرجنتين بينما سيقام النهائي في كولومبيا في العاشر من يوليو.