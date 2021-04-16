تأجيل 3 مباريات لـ هيرتا برلين في الدوري الألماني بعد عزل الفريق

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 15:14

كتب : FilGoal

دورتموند - هيرتا برلين

أعلنت رابطة الدوري الألماني تأجيل 3 مباريات لـ هيرتا برلين بسبب خضوع الفريق بأكمله للحجر الصحي.

ويخضع فريق العاصمة الألمانية للحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد إصابة 4 أفراد بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

وتأجلت مواجهات الفريق مع ماينز يوم غد السبت، وفرايبورج يوم الأربعاء المقبل وشالكه يوم السبت.

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وتُحدد مواعيد المباريات الثلاث المؤجلة لاحقا.

وجاءت نتيجة الفحوصات إيجابية لـ بال دارداي المدير الفني، وأدمير هامزاجيتش مساعد المدرب، والمهاجم دودي لوكباكيو.

ومع إصابة المدافع مارفن بلاتنهاردت طُلب من الفريق البقاء في الحجر الصحي إلزاميا لمدة 14 يوما.

وقد تزداد مدة بقاء الفريق في الحجر مرة أخرى، فإذا جاءت أي نتيجة إيجابية خلال الحجر الصحي، سيبدأ احتساب الـ 14 يوما من الصفر مرة أخرى.

وقال أرني فريدريش مدير هيرتا برلين: "إنها بالتأكيد الخطوة الصحيحة من منظور صحي".

وأضاف "من الواضح أنه يؤثر علينا من وجهة نظر رياضية لأنه سيكون لدينا 6 مباريات نلعبها قبل نهاية الموسم في 22 مايو".

وواصل "سيحافظ الفريق على لياقته مع الجلسات الافتراضية خلال الحجر الصحي. سنفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الموسم بنجاح".

ويحتل هيرتا برلين بعد مرور 28 جولة من الدوري الألماني المركز الـ 15 في سلم الترتيب بفارق الأهداف فقط عن مراكز الهبوط والتي يحتلها أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز السادس عشر.

هيرتا برلين الدوري الألماني
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