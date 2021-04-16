حكايات في الجول - وائل بوجي.. لاعب صباحا بالدرجة الثانية وحلاق ليلا

الحظ ربما يخدم لاعب وربما لا، تتألق في الناشئين فتحصل علي فرصة في الدوري الممتاز ثم تحقق إنجاز الصعود للممتاز أيضا، ثم تستمر في الدرجة الثانية وتعود لمهنتك لكي تساعدك علي الحياة.

وائل بوجي مواليد89 يروي لـ FilGoal.com حكايته على لسانه في السطور التالية:

"بدأت في نادي شبان قنا حتي عمر 16 عاما كنت أشارك في الفريق الأول في مركز الجناح والمهاجم ،وشاركت مع منتخب جنوب الصعيد فكانت سببا لإنتقالي إلى المصرية للاتصالات وانضممت للفريق وأيضا كنت أذهب لتجمعات منتخب الشباب مواليد89، شاركت مع الاتصالات مع حلمي طولان وحسام حسن".

"هبط الإتصالات فانضممت لتليفونات بني سويف وحققت الصعود مع الفريق للدوري الممتاز بقيادة محمد صلاح،ولكن تم الإستغناء عن معظم العناصر فرحلت لنادي إبشواي وادي دجلة وهو نادي تابع لوادي دجلة".

"استمررت لمدة موسمين، ثم عدت لشبان قنا وسجلت 4 أهداف، ثم المدينة المنورة وسجلت 8 أهداف ثم قنا وسجلت 7 أهداف ثم انتقلت لسوهاج وسجلت 3 أهداف".

"عدت مرة أخرى لنادي قنا ثم تعرضت للإصابة فابتعدت عن كرة القدم لمدة موسم وعدت لممارسة كرة القدم في نادي قفط وسجلت 8 أهداف".

"انتقلت بداية الموسم الحالي لنادي قنا وشاركت في معظم المباريات ولكن كان هناك إختلاف علي عقدي مع مجلس الإدارة فقررت الابتعاد عن المشاركة مع الفريق لفترة".

"تدربت فقط بمفردي ثم حُلت مشكلتي وشاركت مع الفريق في مباريات الدوري ونسعي لضمان البقاء واحتلال مركز جيد وتقديري لجماهير قنا التي تقف بجانب الفريق".

حلاق رجالي

"مهتني حلاق رجالي، وأعمل منذ صغري ومتزوج ولدي ولد وبنت وأقيم في شقة إيجار بمقابل 1200 جنية، المحل هو محل صغير أعمل أنا وأخي وهو محل إيجار، وعند التدريب أذهب ثم أعود وأعمل من 1 ظهرا حتي 10 مساءً في غير أيام رمضان".

"وفي رمضان نعمل من الواحدة ظهرا حتي قبل الفطار ومن بعد الفطار حتي 10 مساءً".

"المهنة في الصعيد أفضل من كرة القدم فنحن نلعب فقط من أجل عشق كرة القدم بينما في القاهرة كنت أتقاضي مقابل جيد يجعلني لا أعمل في مهنة أخرى".

"حاليا لدي أسرة وأعمل في مهنة الحلاقة ولكن كرة القدم هي العشق بالنسبة لنا بجانب مهنتي، وهدفي إسعاد جماهير نادي قنا".

ويحتل قنا المركز الثامن برصيد 28 نقطة في مجموعة الصعيد.