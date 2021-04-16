حكايات في الجول - وائل بوجي.. لاعب صباحا بالدرجة الثانية وحلاق ليلا
الجمعة، 16 أبريل 2021 - 15:09
كتب : رضا السنباطي
الحظ ربما يخدم لاعب وربما لا، تتألق في الناشئين فتحصل علي فرصة في الدوري الممتاز ثم تحقق إنجاز الصعود للممتاز أيضا، ثم تستمر في الدرجة الثانية وتعود لمهنتك لكي تساعدك علي الحياة.
وائل بوجي مواليد89 يروي لـ FilGoal.com حكايته على لسانه في السطور التالية:
"بدأت في نادي شبان قنا حتي عمر 16 عاما كنت أشارك في الفريق الأول في مركز الجناح والمهاجم ،وشاركت مع منتخب جنوب الصعيد فكانت سببا لإنتقالي إلى المصرية للاتصالات وانضممت للفريق وأيضا كنت أذهب لتجمعات منتخب الشباب مواليد89، شاركت مع الاتصالات مع حلمي طولان وحسام حسن".
"هبط الإتصالات فانضممت لتليفونات بني سويف وحققت الصعود مع الفريق للدوري الممتاز بقيادة محمد صلاح،ولكن تم الإستغناء عن معظم العناصر فرحلت لنادي إبشواي وادي دجلة وهو نادي تابع لوادي دجلة".
"استمررت لمدة موسمين، ثم عدت لشبان قنا وسجلت 4 أهداف، ثم المدينة المنورة وسجلت 8 أهداف ثم قنا وسجلت 7 أهداف ثم انتقلت لسوهاج وسجلت 3 أهداف".
"عدت مرة أخرى لنادي قنا ثم تعرضت للإصابة فابتعدت عن كرة القدم لمدة موسم وعدت لممارسة كرة القدم في نادي قفط وسجلت 8 أهداف".
"انتقلت بداية الموسم الحالي لنادي قنا وشاركت في معظم المباريات ولكن كان هناك إختلاف علي عقدي مع مجلس الإدارة فقررت الابتعاد عن المشاركة مع الفريق لفترة".
"تدربت فقط بمفردي ثم حُلت مشكلتي وشاركت مع الفريق في مباريات الدوري ونسعي لضمان البقاء واحتلال مركز جيد وتقديري لجماهير قنا التي تقف بجانب الفريق".
حلاق رجالي
"مهتني حلاق رجالي، وأعمل منذ صغري ومتزوج ولدي ولد وبنت وأقيم في شقة إيجار بمقابل 1200 جنية، المحل هو محل صغير أعمل أنا وأخي وهو محل إيجار، وعند التدريب أذهب ثم أعود وأعمل من 1 ظهرا حتي 10 مساءً في غير أيام رمضان".
"وفي رمضان نعمل من الواحدة ظهرا حتي قبل الفطار ومن بعد الفطار حتي 10 مساءً".
"المهنة في الصعيد أفضل من كرة القدم فنحن نلعب فقط من أجل عشق كرة القدم بينما في القاهرة كنت أتقاضي مقابل جيد يجعلني لا أعمل في مهنة أخرى".
"حاليا لدي أسرة وأعمل في مهنة الحلاقة ولكن كرة القدم هي العشق بالنسبة لنا بجانب مهنتي، وهدفي إسعاد جماهير نادي قنا".
ويحتل قنا المركز الثامن برصيد 28 نقطة في مجموعة الصعيد.