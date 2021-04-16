ماركا: بنزيمة يقترب من تجديد تعاقده مع ريال مدريد

يقترب الفرنسي كريم بنزيمة من تجديد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2023.

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ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فأن المهاجم الفرنسي تلقى مكالمة لتجديد تعاقده خاصة بعد أدواره الحاسمة في الموسم الحالي.

وعرض الملكي التجديد لموسم واحد، إذ يضع النادي سياسة التجديد لموسم واحد للاعبين الذي تخطوا الـ 30.

ويريد ريال مدريد التجديد بشكل مبكر لبنزيمة والذي ينتهي تعاقده بنهاية صيف 2022، لتفادي التفاوض في العام الأخير معه وتكرار ما حدث مع سيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش.

وأضاف التقرير أن من المنتظر أن يتوصل الطرفان لاتفاق قبل نهاية الموسم الجاري.

كما أردف التقرير أن بنزيمة من وصوله إلى ريال مدريد لم يطلب زيادة في الراتب أو تجديد التعاقد، بل أن النادي هو من كان يتحرك للحصول على توقيع مهاجمه.

وكان بنزيمة قد فتح الباب من قبل لتجديد تعاقده قائلا: "بابي مفتوح للرئيس لتجديد تعاقدي".

وشارك بنزيمة منذ انضمامه إلى ريال مدريد في 2009 في 549 مباراة سجل 274 هدفا وصنع 141 وتوج بـ 19 لقبا.