مصطفى محمد يغيب عن قائمة جالاتا سراي ضد جوزتبه

يغيب مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي عن قائمة فريقه المستدعاة للقاء جوزتبه غدا السبت في الدوري التركي.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

ويستعد جالاتا سراي لملاقاة جوزتبه في ملعب الأخير جورسل أكسل في الجولة 35 من الدوري التركي.

ولم يشر جالاتا سراي إلى سبب غياب مهاجم منتخب مصر عن القائمة.

وكان مصطفى محمد نشر إصابته بفيروس كورونا قبل يومين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لكنه حذف التغريدة بعد دقائق.

وفي اليوم ذاته نشر موقع جالاتا سراي الرسمي بيانا كشف فيه إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا دون الكشف عن اسمه.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 62 نقطة بفارق أربع نقاط عن فناربخشه الثاني وللأول لقاء أقل.

فيما يتصدر بيشتكاش الدوري بـ70 نقطة بعدما خاض 32 مباراة مثل جالاتا سراي.

يذكر أن أصحاب أول مركزين في الدوري التركي يتأهلان لدوري أبطال أوروبا فيما يشارك الثالث في الدوري الأوروبي.