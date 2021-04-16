عماد سليمان لـ في الجول: نفكر في معسكر مغلق ولائحة جديد لـ الإسماعيلي

أوضح عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي التفكير في إقامة معسكر مغلق يستمر 5 أيام وتغيير لائحة الفريق.

وقال عماد سليمان لـ FilGoal.com: "لم يتم اتخاذ قرار نهائي فى هذا الاتجاة، وننتظر رؤية إيهاب جلال فى تنظيم المعسكر خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدوري".

وأضاف "اللجنة الفنية برئاسة على أبو جريشة تنتظر أن يعرض عليها المدير الفني رؤيته لتغيير لائحة الفريق من أجل إقرارها بعد الحصول على موافقة إدارة النادى".

وأتم "نحتاج تغيير اللائحه لزيادة الحوافز لدى اللاعبين فى الوقت الحالي".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 18 مباراة.