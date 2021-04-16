عماد سليمان لـ في الجول: نفكر في معسكر مغلق ولائحة جديد لـ الإسماعيلي

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 13:38

كتب : ياسر الشريف

احتفال لاعبو الإسماعيلي بهدف فخر الدين بن يوسف في سيراميكا كليوباترا

أوضح عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي التفكير في إقامة معسكر مغلق يستمر 5 أيام وتغيير لائحة الفريق.

وقال عماد سليمان لـ FilGoal.com: "لم يتم اتخاذ قرار نهائي فى هذا الاتجاة، وننتظر رؤية إيهاب جلال فى تنظيم المعسكر خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدوري".

وأضاف "اللجنة الفنية برئاسة على أبو جريشة تنتظر أن يعرض عليها المدير الفني رؤيته لتغيير لائحة الفريق من أجل إقرارها بعد الحصول على موافقة إدارة النادى".

أخبار متعلقة
عماد سليمان لـ في الجول: لم نفز إلا في مباراة واحدة ووضع الإسماعيلي لا يزال صعبا المدرب العام لـ الإسماعيلي: عملنا لن يقف على عودة المصابين بـ 3 كرات ثابتة وأقل مجهود قبل الدربي.. الزمالك يعبر الحدود ويضرب موعدا مع الإسماعيلي حكايات في الجول - صبري المسيري.. متخصص الصعود في الدرجات الأدني الذي فشل انتقاله لـ الإسماعيلي

وأتم "نحتاج تغيير اللائحه لزيادة الحوافز لدى اللاعبين فى الوقت الحالي".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 18 مباراة.

الدوري المصري الإسماعيلي عماد سليمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
عماد سليمان لـ في الجول: نفكر في معسكر مغلق ولائحة جديد لـ الإسماعيلي 22 دقيقة | الدوري المصري
خانة اليك – إينو يحكي لـ في الجول عن "إغراء أبو تريكة بسندوتش كبدة" 43 دقيقة | حكايات في الجول
مصر في التصنيف الثالث قبل قرعة أولمبياد طوكيو 2020 ساعة | منتخب مصر
بوكيتينو: هدف سان جيرمان الإبقاء على نيمار ومبابي.. وسنرى ماذا يحدث مع ميسي ساعة | الدوري الفرنسي
عزل فريق هيرتا برلين بالكامل في الحجر الصحي وتأجيل 3 مباريات 2 ساعة | الدوري الألماني
لا جازيتا ديللو سبورت: سرقة منزل سمولينج وإجباره على فتح الخزنة 2 ساعة | الدوري الإيطالي
بوجبا يهاجم مورينيو: يحب حرب الكلمات.. هذا الفارق بينه وبين سولشاير 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – الزمالك يخطر اتحاد السلة بمكان مواجهة الاتصالات بعد طلب الأمن 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار 4 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك