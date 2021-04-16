مصر في التصنيف الثالث قبل قرعة أولمبياد طوكيو 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وقوع مصر في التصنيف الثالث قبل إجراء قرعة منافسات كرة القدم للرجال لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها الصيف المقبل.

وتُوج المنتخب المصري الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي استضافتها مصر في 2019.

وقسمت المنتخبات الـ16 إلى 4 مستويات وفقا لنتائجها في آخر 5 دورات أولمبية، مع منح نقاط إضافية لأبطال المنافسات القارية، ما يعني حصول مصر على نقاط إضافية بعد تتويجها بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في 2019.

وجاء تصنيف فيفا كالآتي:

التصنيف الأول: اليابان (المستضيف) – البرازيل – الأرجنتين – كوريا الجنوبية

التصنيف الثاني: المكسيك – ألمانيا – الهندراوس - إسبانيا

التصنيف الثالث: مصر – نيوزيلاندا – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا

التصنيف الرابع: أستراليا – السعودية – فرنسا – رومانيا

وستجري قرعة دور المجموعة لبطولة كرة القدم في 21 إبريل المقبل في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في سويسرا.

وتشترط القرعة عدم وقوع منتخبين من قارة واحدة في مجموعة واحدة، ما يعني أن كل مجموعة من المجموعات الأربع ستحتوي على منتخب أوروبي وآخر آسيوي.

وبذلك ستقع مصر مع فريق أوروبي وآخر آسيوي وثالث من أمريكا الشمالية أو الجنوبية.

وتنص القرعة على وجود اليابان في التصنيف الأول ومشاركتها في المجموعة الأولى باعتبارها مستضيف البطولة.

وتنطلق المنافسات في 22 يوليو المقبل وتنتهي في 7 أغسطس.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتحمل البرازيل اللقب بعد تتويجها بالبطولة لأول مرة في التاريخ في 2016 على ملعبها.

وأكثر منتخبين توجا باللقب هما المجر وبريطانيا (3 ألقاب) مقابل لقبين للأرجنتين وروسيا وأوروجواي ولقب لكل من البرازيل وصربيا وبولندا وإسبانيا وألمانيا الشرقية ونيجيريا وفرنسا والتشيك وإيطاليا وبلجيكا والسويد والمكسيك وكندا والكاميرون.