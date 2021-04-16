بوكيتينو: هدف سان جيرمان الإبقاء على نيمار ومبابي.. وسنرى ماذا يحدث مع ميسي

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 12:02

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان إن هدف ناديه الأساسي هو الإبقاء على نجميه نيمار وكيليان مبابي.

وينتهي تعاقد سان جيرمان في صيف عام 2022 ويحاول النادي تجديد عقده.

وقال بوكيتينو عبر إذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "هدف سان جيرمان هو الإبقاء على أفضل اللاعبين، النادي يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا والهدف هو الإبقاء على نيمار ومبابي لسنوات عديدة".

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وأضاف "لثلاثة أشهر قضيتها في النادي أصبحت لدي علاقة رائعة مع كليهما، نيمار ومبابي ملتزمان مع النادي، والكل يريد ضمهما ولكنني أشعر بالتفاؤل حول بقائهما معنا".

وأكمل المدرب الأرجنتيني "بعد مشاركة غرفة خلع الملابس مع مبابي لثلاثة أشهر، سأقاتل بكل ما لدي ليبقى معنا".

وبسؤاله عن موقف ناديه من ضم ليونيل ميسي قائد برشلونة الذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري قال: "تحدثنا لوقت كثير سويا حينما التقينا ببرشلونة في وجود جوردي البا ونيمار ورافينيا".

وأكمل "كانت محادثة جيدة وأنا واثق من أنان سنعرف قريبا ماذا يحدث مع ميسي".

قبل أن يستدرك بوكيتينو ويتم حديثه "لكنني لا أحب الحديث عن لاعبين ليسوا في فريقي، هناك العديد من التكهنات وسان جيرمان يعمل من أجل التحسن كل سنة، هناك وقت قليل متبقي قبل أن يبدأ كل شيء في التحرك".

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