كرة سلة – الزمالك يخطر اتحاد السلة بمكان مواجهة الاتصالات بعد طلب الأمن

تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة خطابا من سلطات الأمن يفيد بطلب نقل لقاء الزمالك والمصرية للاتصالات في ربع نهائي دوري السوبر على ملعب الأول.

وبناء عليه أخطر اتحاد كرة السلة بطلب سلطات الأمن وعدم استضافته للمباراة التي ستقام اليوم الجمعة في الأولى من ربع نهائي المسابقة.

وقام مسؤولو الزمالك بإخطار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة بنقل المباراة وإقامتها على ملعب الشباب والرياضية بالسادس من أكتوبر.

وسوف تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.