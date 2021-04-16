مواعيد مباريات الجمعة 16-4-2021 والقنوات الناقلة.. قمة كرة اليد ولقاء بالدوري المصري والإنجليزي

يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات أهمها قمة كرة اليد بين الزمالك والأهلي.

وتقام المباراة في الجولة الختامية لمرحلة التتويج في الدوري وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 3".

وفي الدوري المصري سيواجه الجونة منافسه إنبي في تمام التاسعة والنصف مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس" في الجولة 17 من المسابقة.

أما في تمام التاسعة وعبر قناة "أون تايم سبورتس بريميوم 1" سيواجه إيفرتون منافسه توتنام في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

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