المصري فتحي الجندي مدربا مؤقتا لـ أم صلال القطري

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 02:34

كتب : FilGoal

فتحي الجندي - أم صلال

أعلن نادي أم صلال القطري عن تعيين المصري فتحي الجندي مديرا فنيا مؤقتا للفريق خلفا للمغربي عزيز بن عسكر.

ويتولى الجندي مهمة المشرف العام على الفئات العمرية في نادي أم صلال، وتم إسناد مهمة الفريق الأول له بشكل مؤقتا، وهو لاعب سابق في المقاولون العرب خلال الثمانينيات.

وانفصل أم صلال عن مدربه بن عسكر قبل 3 أيام بعد نهاية عقد الأخير مع الفريق.

وسيقود الجندي أم صلال خلال مواجهة المعيذر في أولى مباريات الفريق بكأس الاتحاد القطري مساء اليوم الجمعة.

ويتواجد أم صلال بالمجموعة الثالثة لمنافسات كأس الاتحاد القطري رفقة الوكرة والمعيذر.

وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 17 فريقا من القسمين الأول والثاني، في غياب السد والدحيل والريان المشاركين في دوري أبطال آسيا.

وأنهى أم صلال الدوري القطري للموسم الحالي في المركز العاشر برصيد 21 نقطة، لينجو من الهبوط بأعجوبة.

وسبق أن قضى أحمد فتحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق موسما في صفوف أم صلال قبل عدة سنوات.

ويضم أم صلال حاليا في صفوفه المدافع التونسي أيمن عبد النور لاعب فالنسيا وأوليمبيك مرسيليا وموناكو السابق.

أم صلال في قطر
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