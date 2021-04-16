الصباح التركية: جالاتسراي سيحاول ضم أفشة.. أثار الاهتمام أثناء متابعة مصطفى محمد

ذكر تقرير صحفي تركي أن نادي جالاتاسراي مهتم باستقدام محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي.

وأوضحت صحيفة "الصباح" التركية أن جالاتاسراي ينوي تقديم عرض للأهلي بنهاية الموسم الجاري من أجل ضم أفشة.

وذكر التقرير أن أفشة خطف أنظار كشافي جالاتاسراي أثناء متابعتهم مصطفى محمد وقتما كان في الزمالك قبل أن يتعاقدوا معه في يناير الماضي.

وتبحث إدارة جالاتاسراي عن صانع ألعاب صريح بعد أن فسخت عقد المغربي يونس بلهندة قبل عدة أسابيع.

وسلط التقرير الضوء على أرقام أفشة الفردية المميزة مع الأهلي، وعلى قدرته على شغل مراكز الوسط الهجومي.

أفشة (25 عاما) انضم إلى الأهلي في صيف 2019 قادما من بيراميدز.

وبدأ أفشة مسيرته في إنبي وخطف الأنظار، ومنه تحوّل إلى بيراميدز في 2018.

وسجّل أفشة 3 أهداف وصنع 7 في 19 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، وكان صاحب هدف التتويج بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي في شباك الزمالك.