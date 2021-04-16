الصباح التركية: جالاتا سراي سيحاول ضم أفشة.. أثار الاهتمام أثناء متابعة مصطفى محمد

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 02:01

كتب : FilGoal

أفشة - الأهلي - الزمالك

ذكر تقرير صحفي تركي أن نادي جالاتا سراي مهتم باستقدام محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي.

وأوضحت صحيفة "الصباح" التركية أن جالاتا سراي ينوي تقديم عرض للأهلي بنهاية الموسم الجاري من أجل ضم أفشة.

وذكر التقرير أن أفشة خطف أنظار كشافي جالاتا سراي أثناء متابعتهم مصطفى محمد وقتما كان في الزمالك قبل أن يتعاقدوا معه في يناير الماضي.

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وتبحث إدارة جالاتا سراي عن صانع ألعاب صريح بعد أن فسخت عقد المغربي يونس بلهندة قبل عدة أسابيع.

وسلط التقرير الضوء على أرقام أفشة الفردية المميزة مع الأهلي، وعلى قدرته على شغل مراكز الوسط الهجومي.

أفشة (25 عاما) انضم إلى الأهلي في صيف 2019 قادما من بيراميدز.

وبدأ أفشة مسيرته في إنبي وخطف الأنظار، ومنه تحوّل إلى بيراميدز في 2018.

وسجّل أفشة 3 أهداف وصنع 7 في 19 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، وكان صاحب هدف التتويج بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي في شباك الزمالك.

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