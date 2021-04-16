إيمري يتحدث عن مواجهة فريقه السابق أرسنال

شدد أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال على صعوبة مواجهة أرسنال في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

فياريال عبر إلى المربع الذهبي للمسابقة الأوروبية بعد أن أقصى دينامو زغرب الكرواتي، ليعود إيمري إلى مواجهة فريقه السابق أرسنال.

وقال إيمري بعد اللقاء: "علينا أن نستمتع بما وصلنا إليه، وأن يصلنا أمل جماهيرنا. هناك تاريخ سابق بين فياريال وأرسنال في نصف نهائي الأبطال، وهناك علاقة تجمعني بـ أرسنال فريقي السابق".

وأضاف: "توجب علينا تقديم أقصى ما علينا أمام خصم شجاع صعّب علينا مهمتنا وأجبرنا على تقديم أقصى ما لدينا. الآن نتمنى أن نكرر ذلك أمام أرسنال".

وتابع: "في السابق تواجهت مع فرق سابقة لي، وهذا سيتكرر مجددا مع أرسنال. نحن في فياريال نعرف ما تعنيه مواجهة أرسنال، إنه تحدٍ لهذا النادي وهذه المدينة".

وأتم: "لدينا فرصة لعب النهائي وسنقاتل لتحقيق ذلك أمام أرسنال".

باكو ألكاسير سجّل أولا للفريق الإسباني في الدقيقة 36، قبل أن يضيف جيرارد مورينو الثاني في الدقيقة 43، رافعا رصيده إلى 6 أهداف في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

في الشوط الثاني قلّص ميسلاف أورسيتش الفارق للكروات بهدف في الدقيقة 74، لكنه لم يكن كافيا لتعويض هزيمة الذهاب.

فياريال كان قد انتصر ذهابا بهدف وحيد سجله جيرارد مورينو، ليعبر إلى المربع الذهبي مستفيدا من فوزه 3-1 في مجموع المباراتين.

ثأر ووجه مألوف

المباراة أمام أرسنال ستكون ثأرية لـ فياريال، لأنها تكرار لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2006 عندما أهدر خوان رومان ريكيلمي ركلة جزاء قاتلة أطاحت بكتيبة مانويل بيليجريني وقتها أمام رجال أرسين فينجر.

ويصل فياريال لنصف نهائي الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد 2004 و2011 و2016، وهو دور لم يتجاوزه مطلقا.

كما يعود أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال لمواجهة فريقه السابق أرسنال الذي أقيل من تدريبه الموسم الماضي.

إيمري هو المدرب الأنجح في تاريخ البطولة، إذ قاد إشبيلية للقب في 3 مواسم متتالية.