نجم فياريال: حضرت خسارتنا أمام أرسنال في 2006 من الملعب وبكيت

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 00:56

كتب : FilGoal

خوان رومان ريكيلمي - ينز ليمان - فياريال - أرسنال

يعود فياريال لمواجهة أرسنال في نصف نهائي بطولة أوروبية، 15 عاما بعد الصدام التاريخي في دوري أبطال أوروبا 2006.

فياريال تأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 2021، وخصمه المقبل سيكون أرسنال.

والعامل المشترك بين صدامي 2006 و2021، هو باو توريس مدافع فياريال الحالي، الذي كان مشجعا للغواصات ومساندا له من المدرج في صدام دوري الأبطال عنيف قبل 15 عاما.

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وصرّح تورّيس بعد العبور إلى المربع الذهبي للدوري الأوروبي: "تواجدت في الملعب رفقة عائلتي بنصف نهائي دوري الأبطال 2006".

وأضاف: "بكيت بعد المباراة، كنت جالسا في الزاوية بالمدرج الجنوبي".

وتابع: "الآن للأسف لا يوجد في المدرجات إلا مجسمات".

وأكمل: "لدي صور تجمعني بكل أفراد جيل 2006 وأقمصة لـ كابديفيلا وفورلان".

وشدد: "أنا فخور لأن جيلنا يقاتل أيضا للوصول إلى نهائي أوروبا".

وأوضح: "نعمل منذ أشهر للتقدم في هذه البطولة وكان مهما للغاية الوصول إلى نصف النهائي وأن نواصل التطور".

وأتم: "أرسنال نادٍ عظيم، ستكون مباراة صعبة جدا، لكن لدينا فريق مستواه عالٍ وقادر على الوصول بعيدا، متأكد أن المدرب سيجهّز للمباراة بأفضل شكل".

توريس (24 عاما) من مواليد مدينة فياريال، وقد انضم إلى ناشئي الغواصات الصفراء في عمر الخامسة ولم يغادره حتى اللحظة.

المدافع الدولي الإسباني أشار في حديثه إلى الجيل الذهبي لـ فياريال تحت قيادة مانويل بيليجريني، والذي ضم لاعبين على شاكلة دييجو فورلان، وخوان رومان ريكيلمي، وماركوس سينا، خوان بابلو سورين، وجوان كابديفيلا، ورودولفو أروابارينا.

وقتها انتصر أرسنال ذهابا بهدف كولو توريه، وفي الإياب على ملعب المادريجال تحصّل فياريال على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة لإدراك التعادل، أهدرها ريكيلمي وكسر قلب الطفل باو توريس.

فياريال أرسنال
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