وجيه أحمد لـ في الجول: لا يوجد VAR في الكأس.. وهذا موقف تطبيقه في الأدوار المقبلة

شرح وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، كواليس عدم الاستعانة بتقنية الفيديو في مباريات كأس مصر.

وقال وجيه أحمد لـFilGoal.com: "تم الاتفاق على عدم وجود تقنية الفيديو في مباريات كأس مصر خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية".

وشدد: "الموسم الماضي لم يشهد أيضا وجودا لتقنية الفيديو حتى نهاية دور الـ16 من كأس مصر".

وأتم: "من الوارد أن يتم تطبيق تقنية الفيديو بدايةً من ربع النهائي، لكن مباريات نصف النهائي والنهائي سيكون فيها تقنية فيديو".

وأقيمت 4 مباريات ضمن دور الـ16 لكأس مصر حتى الآن، دون أن تظهر فيها تقنية الفيديو.

وتُطبَق تقنية الفيديو في الدوري المصري منذ بداية الدور الثاني للموسم الماضي.