وجيه أحمد لـ في الجول: لا يوجد VAR في الكأس.. وهذا موقف تطبيقه في الأدوار المقبلة
الجمعة، 16 أبريل 2021 - 00:38
كتب : حامد وجدي
شرح وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، كواليس عدم الاستعانة بتقنية الفيديو في مباريات كأس مصر.
وقال وجيه أحمد لـFilGoal.com: "تم الاتفاق على عدم وجود تقنية الفيديو في مباريات كأس مصر خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية".
وشدد: "الموسم الماضي لم يشهد أيضا وجودا لتقنية الفيديو حتى نهاية دور الـ16 من كأس مصر".
وأتم: "من الوارد أن يتم تطبيق تقنية الفيديو بدايةً من ربع النهائي، لكن مباريات نصف النهائي والنهائي سيكون فيها تقنية فيديو".
وأقيمت 4 مباريات ضمن دور الـ16 لكأس مصر حتى الآن، دون أن تظهر فيها تقنية الفيديو.
وتُطبَق تقنية الفيديو في الدوري المصري منذ بداية الدور الثاني للموسم الماضي.
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