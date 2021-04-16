وجيه أحمد لـ في الجول: لا يوجد VAR في الكأس.. وهذا موقف تطبيقه في الأدوار المقبلة

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 00:38

كتب : حامد وجدي

محمد عادل - تقنية الفيديو - VAR - الزمالك - المصري

شرح وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، كواليس عدم الاستعانة بتقنية الفيديو في مباريات كأس مصر.

وقال وجيه أحمد لـFilGoal.com: "تم الاتفاق على عدم وجود تقنية الفيديو في مباريات كأس مصر خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية".

وشدد: "الموسم الماضي لم يشهد أيضا وجودا لتقنية الفيديو حتى نهاية دور الـ16 من كأس مصر".

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وأتم: "من الوارد أن يتم تطبيق تقنية الفيديو بدايةً من ربع النهائي، لكن مباريات نصف النهائي والنهائي سيكون فيها تقنية فيديو".

وأقيمت 4 مباريات ضمن دور الـ16 لكأس مصر حتى الآن، دون أن تظهر فيها تقنية الفيديو.

وتُطبَق تقنية الفيديو في الدوري المصري منذ بداية الدور الثاني للموسم الماضي.

تقنية الفيديو في الكأس كأس مصر
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