برونو فيرنانديز: كافاني مهاجم رقم 9 مثالي.. وحان وقت الخطوة الأهم

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 00:31

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديش - مانشستر يونايتد - فيليكس برايتش

أشاد برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بإدينسون كافاني زميله في الفريق قائلا إنه المهاجم رقم 9 المثالي.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتحدث برونو عقب فوز يونايتد مساء الخميس على غرناطة بهدفين دون رد في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي قائلا: "أعتقد أن الجميع يعرف كافاني بكل ما قدمه في الماضي ويفعله حاليا".

وواصل "إنه مهاجم مميز ولديه إمكانيات عالية، كافاني مهاجم رقم 9 حقيقي".

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وعن مواجهة روما في نصف نهائي الدوري الأوروبي قال: "هو فريق يمتلك منظومة دفاعية جيدة ويمكنهم إحداث المشاكل لنا بشكل كبير".

وأكمل اللاعب البرتغالي "بعض من لاعبي روما سبق لهم اللعب في إنجلترا وسنحاول التعامل مع ذلك، وإن استعدينا للقاء بشكل جيد سنتأهل".

وأتم برونو حديثه "لقد حان الوقت لاتخاذ الخطوة الأهم والتالية بالنسبة لنا وهي الفوز بنصف النهائي".

وخاض مانشستر يونايتد نصف النهائي أربع مرات بواقع واحد في الموسم الجاري وثلاثة في الموسم الماضي وخسرهم جميعا.

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد
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