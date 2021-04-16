كرة يد – قبل ليلة الحسم.. الزمالك والأهلي ينتصران

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 00:27

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر مع يد الزمالك أمام الطيران

قبل ليلة حسم لقب الدوري، فاز الأهلي والزمالك في انتظار مواجهتهما الفاصلة.

وفاز الأهلي على الزهور بنتيجة 36-27، ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري المحترفين المصري لكرة اليد على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

الأهلي أنهى الشوط الأول متقدما بفارق 5 أهداف، وبنتيجة 14-9.

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وفي الشوط الثاني، وسع الأهلي الفارق إلى 9 أهداف وفاز بنتيجة 36-27.

على الجانب الآخر، فاز الزمالك على الطيران بنتيجة 34-24 على صالة حسن مصطفى.

الزمالك أنهى الشوط الأول متقدما بفارق 5 أهداف، وبنتيجة 16-11.

وفي شوط المباراة الثاني، زاد الفارق إلى 10 أهداف وفاز الزمالك بنتيجة 34-24.

الفوز رفع رصيد الأهلي والزمالك إلى 38، لكن مع أفضلية للزمالك بفارق المواجهات المباشرة.

ويلعب الزمالك مع الأهلي مساء غد الجمعة في الجولة الأخيرة من المسابقة. فوز أيا من الفريقين يمنحه لقب الدوري، فيما سيلجآن إلى مباراة فاصلة في حالة التعادل.

كرة يد الزمالك الأهلي
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