بعد إثارة الوقت الإضافي.. المصري يُقصي طلائع الجيش من كأس مصر

بعد مباراة مثيرة امتدت إلى الوقت الإضافين، تأهل النادي المصري إلى ربع نهائي كأس مصر على حساب طلائع الجيش.

وفاز المصري على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

سجل أحمد جمعة هدفين للمصري، وأوستين أموتو الثالث، فيما سجل عمرو جمال هدف طلائع الجيش الوحيد.

وينتظر المصري، الفائز بين أسوان والجونة لمواجهته في ربع نهائي البطولة.

التشكيل

بدأ علي ماهر اللقاء بـ أحمد جمعة كمهاجم أساسي، فيما استمر حسن علي كظهير أيسر، وبدأ محمد عبد اللطيف "جريندو"، بجانب أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد تحت المهاجم.

أحمد دعدور بدأ المباراة أيضا كحارس للنادي المصري، في ظهور هو الأول منذ انضمامه لصفوف الفريق منذ بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة من بيراميدز لمدة موسمين.

في المقابل بدأ عبد الحميد بسيوني بـ عمرو مرعي وعمرو جمال في الهجوم.

وصف المباراة

بعد ربع ساعة هادئة، كانت أولى الفرص الخطرة لطلائع الجيش في الدقيقة الـ15 بعد عرضية من محمد ناصف، قابلها عمرو مرعي بلمسة في الشباك الخارجية لمرمى دعدور.

وكان الرد من المصري في الدقيقة الـ25 بركلة جزاء تحصل عليها محمد عبد اللطيف "جريندو" بعد مخالفة من أحمد "زولا".

أحمد جمعة سجل ركلة الجزاء بنجاح في المقص الأيسر، ليتقدم المصري بالهدف الأول.

ضغط عسكري

طلائع الجيش ضغط بقوة لإدراك التعادل. عمرو جمال أرسل عرضية في الدقيقة الـ35، قابلها عمرو مرعي برأسية فوق المرمى.

عمرو السيسي اخترق أيضا بشكل رائع في الدقيقة الـ38 وأرسل عرضية أرضية، قابلها عمرو مرعي بلمسة خارج المرمى بغرابة، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدف.

الشوط الثاني

استمر ضغط طلائع الجيش في الشوط الثاني. وفي المقابل كاد المصري يسجل الثاني في الدقيقة الـ50 بعد عرضية من جريندو، استلمها عمر كمال وسدد وتصدى لها محمد بسام، وارتدت إلى عمر كمال الذي حاول متابعتها وسقط على الأرض وطالب بركلة جزاء، لم يحتسبها الحكم طارق مجدي.

وأخيرا استطاع طلائع الجيش إدراك التعادل في الدقيقة الـ59. ركنية أخرجها الدفاع لأعلى ونزلت الكرة ليقابلها عمرو جمال برأسية في مرمى دعدور دون رقابة من دفاع المصري.

طلائع الجيش كاد يسجل الثاني سريعا في الدقيقة الـ61 بعد عرضية من عمرو جمال، قابلها إسلام محارب بتصويبة فوق المرمى.

تبديلات

هنا بدأت تبديلان المدربين. شارك أوستين أموتو في صفوف المصري بالدقيقة الـ64 بدلا من جريندو.

وكاد عمر كمال يسجل الثاني للمصري في الدقيقة الـ66. مرتدة رائعة وعرضية أروح من أموتو، يقابلها عمر كمال بتصويبة مباشرة ومحمد بسام يتألق ويتصدى لها ببراعة.

عبد الحميد بسيوني تدخل في الدقيقة الـ69 بدخول توني جوميز وعلي الفيل بدلا من عمرو مرعي وأحمد زولا.

ورد علي ماهر في الدقيقة الـ71 بدخول محمد عنتر بدلا من سعيدو سيمبوريه.

فرص طلائع الجيش الخطرة تواصلت في الدقيقة الـ78 بعد مرتدة قادها أحمد سمير ومررها إلى إسلام محارب الذي سدد بقوة بجانب مرمى أحمد دعدور.

وكان ثالث تبديلات المصري في الدقيقة الـ81 بدخول أحمد شديد قناوي بدلا من المصاب عمر كمال.

وكاد طلائع الجيش ينهي اللقاء بهدف قاتل في الدقيقة الـ88 بعد عرضية من إسلام محارب، قابلها عمرو جمال برأسية بجانب القائم بقليل جدا، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ونحتكم للوقت الإضافي.

الوقت الإضافي

المصري بدأ الوقت الإضافي بقوة مختلفة. ركنية في الدقيقة الـ92 نفذها أحمد شديد قناوي، وقابلها أحمد جمعة برأسية رائعة في مرمى محمد بسام، ليتقدم المصري مجددا.

أحمد جمعة كاد يكمل الهاتريك سريعا في الدقيقة الـ93، لكن كرته مرت بجانب القائم.

وفي المقابل، كاد طلائع الجيش يدرك التعادل في الدقيقة الـ94 بعد توغل رائع من محمد ناصف ودخول لمنطقة الجزاء، لكنه سدد بيمناه بجانب المرمى بقليل، لينتهي الوقت الإضافي الأول بتقدم المصري بهدفين مقابل هدف.

المصري بدأ الوقت الإضافي الثاني قويا أيضا. أولا أجرى علي ماهر رابع تبديلاته بدخول حجاج عويس بدلا من أحمد جمعة لمزيد من التأمين.

وفي الدقيقة الـ106 سجل المصري هدفا ثالثا. مرتدة وصلت إلى أحمد رفعت، والذي أرسل عرضية، قابلها أوستين أموتو بتصويبة مباشرة في العارضة، وارتدت إلى أموتو مجددا ليستلمها ويسدد في المرمى مسجلا الثالث.

وكانت آخر تبديلات المصري في الدقيقة الـ112 بدخول إسلام عطية بدلا من حسن علي، لينتهي اللقاء بفوز المصري على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وينتظر المصري، الفائز بين أسوان والجونة لمواجهته في ربع نهائي البطولة.