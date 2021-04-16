طارق يحيى يكشف عن أسماء المسؤولين عن فريق الأمل في الزمالك

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 00:06

كتب : إبراهيم رمضان

طارق يحيى - الزمالك - ديكاداها

كشف طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم في الزمالك عن أسماء المسؤولين الفنيين والإداريين عن فريق الأمل الذي تم تكوينه خلال الفترة الأخيرة.

وجاء تكوين الجهاز الفني كالتالي:

بدر حامد مدير قطاع الناشئين ، مشرفا عاماً على الفريق.

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عادل المأمور مشرفا عاما على حراس مرمى الفريق.

محمد مصطفى ممس مدربا للفريق.

سامي عبد الحليم وأحمد مصطفي مدربان مساعدان.

حمدي يوسف إداريا لفريق الأمل.

ومن المقرر أن تبدأ تدريبات فريق الأمل يوم الثلاثاء المقبل، في التاسعة والنصف مساءً على مجمع ملاعب الناشئين بالنادي.

وفريق الأمل هو يضم اللاعبين مواليد 1999 و2000 وسيتدرب يومين أو ثلاثة أيام أسبوعيا لتدعيم الفريق الأول مع إعارة بعضهم لأندية أخرى.

وكان طارق يحيى أكد في وقت سابق أن ذلك الفريق سيلقى اهتماما من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة باتريس كارتيرون لمتابعة لاعبيه عن قرب.

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