سولشاير عن مواجهة روما: قدمنا أداء قويا ضد الأندية الإيطالية.. ونعرف خطورة دجيكو

أشاد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بمنافسه المقبل في الدوري الأوروبي روما مؤكدا أنها تبدو وكأنها مواجهة أوروبية كبيرة.

وتأهل يونايتد إلى نصف النهائي الدوري الأوروبي بعد تجاوز عقبة غرناطة فيما وصل روما لتلك المرحلة بعد إقصاء أياكس أمستردام.

وقال سولشاير لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية عقب مواجهة غرناطة: "روما فريق جيد وتبدو وكأنها مواجهة أوروبية كبيرة، هو ناد كبير ذو تاريخ عريق ويعرف كيف يدافع جيدا مثل الإيطاليين".

قبل أن يستدرك ضاحكا "لكننا قدمنا أداء جيدا ضد الأندية الإيطالية من قبل" وذلك في إشارة لتجاوز عقبة ميلان في دور الـ16.

وعن إدين دجيكو مهاجم روما الحالي ومانشستر سيتي السابق قال: "نعرفه جيدا هو مهاجم خطير في منطقة الجزاء".

أما عن الفوز على غرناطة قال: "كانت مباراة بدنية وكان علينا أن ندافع جيدا مع عدم امتلاكنا للكرة وفزنا بهدفين وخرجنا بشباك نظيفة وبعض الأداء الفردي الجيد من اللاعبين والآن نتطلع للقاء بيرنلي يوم الأحد المقبل".

وأتم "نحن الآن في نصف النهائي وعلينا تجاوز تلك العقبة من أجل التأهل للنهائي والفوز بالكأس".