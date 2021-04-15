إلى ربع النهائي.. وادي دجلة يٌقصي الاتحاد السكندري من كأس مصر

الخميس، 15 أبريل 2021 - 23:35

كتب : FilGoal

وادي دجلة - غزل المحلة

تأهل وادي دجلة إلى ربع نهائي كأس مصر على حساب الاتحاد السكندري.

وفاز وادي دجلة على الاتحاد السكندري على استاد السويس الجديد، بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس مصر.

سجل محمد هلال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ58.

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ويلتقي وادي دجلة مع بترويجت في ربع النهائي، والذي كان قد تأهل سلفا إلى ربع النهائي على حساب كوكاكولا.

وصف المباراة

الاتحاد السكندري أهدر الهدف الأول في الدقيقة الـ26 بعد اختراق من فوزي الحناوي داخل منطقة الجزاء، ثم تصويبة من بجانب القائم بقليل.

وفي شوط المباراة الثاني، تقدم وادي دجلة في الدقيقة الـ58 بعد بينية من حسام عرفات إلى محمد هلال الذي انفرد وسدد في مرمى محمد صبحي مسجلا الأول.

لاعبو الاتحاد السكندري ضغطوا لإدراك التعادل، وكاد يتحقق لهم ذلك عن طريق أحمد حامدين بتصويبة مرت بجانب القائم بقليل.

في المقابل، كاد دجلة يضيف الثاني في الدقيقة الـ93 من تصويبة رائعة لـ حسام عرفات، وجدت تصد أروع من صبحي، لينتهي اللقاء بفوز وادي دجلة بهدف مقابل لا شيء.

ويلتقي وادي دجلة مع بترويجت في ربع النهائي، والذي كان قد تأهل سلفا إلى ربع النهائي على حساب كوكاكولا.

كأس مصر وادي دجلة الاتحاد السكندري
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