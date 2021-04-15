من أجل تجاوز عقدة سولشاير.. يونايتد إلى نصف النهائي الدوري الأوروبي ويضرب موعدا مع روما

كرر مانشستر يونايتد انتصاره على غرناطة الإسباني بهدفين دون رد ليؤكد تأهله إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

واستضاف يونايتد منافسه غرناطة مساء اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد في إياب ربع النهائي.

افتتح إدينسون كافاني أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة.

وأضاف خيسوس فاييخو هدفا ثانيا ليونايتد بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي الوقت ذاته في ملعب الأولمبيكو في إيطاليا تعادل روما صاحب الأرض مع أياكس أمستردام إيجابيا بهدف لمثله ليضرب الذئاب موعدا مع مانشستر يونايتد في نصف النهائي.

افتتح بريان بروبي أهداف المباراة لأياكس في الدقيقة 49.

وأدرك إدين دجيكو التعادل لروما في الدقيقة 72.

وتأهل روما لنصف النهائي بعدما فاز في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدفين.

وستقام مباراة الذهاب في إنجلترا في 29 أبريل الجاري على أن يقام الإياب في السادس من مايو المقبل في إيطاليا.

وأصبح ذلك الظهور ليونايتد في نصف نهائي أي بطولة هو الخامس تحت قيادة مدربه أولي جونار سولشاير من أصل ست بطولات شارك فيها.

ولكن لم يستطع يونايتد أبدا مع مدربه النرويجي تجاوز الدور نصف النهائي.

ملخص لقاء يونايتد وغرناطة

بدأ اللقاء بضغط هجومي من يونايتد وهيأ بول بوجبا الكرة برأسه إلى كافاني الذي أطلق تسديدة على الطائر بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

هدف قتل المباراة كليا لأنه يعني أن غرناطة يحتاج لتسجيل ثلاثة أهداف إن أراد التأهل لنصف النهائي.

وفي الدقيقة 21 سدد يانجيل هيريرا كرة برأسه لكنها مرت بجوار مرمى ديفيد دي خيا بقليل.

وأطلق برونو فيرنانديز تسديدة قوية مرت أعلى مرمى غرناطة.

وهدأت المباراة أكثر فأكثر في الشوط الثاني وسط إجراء الكثير من التبديلات وكاد كافاني يسجل هدفا ثانيا له ولفريقه لكن رأسيته ذهبت لخارج الملعب.

وكاد ماسون جرينوود يسجل هدفا ثانيا لكن تسديدته شتتها دفاع الفريق الإسباني بنجاح.

ومرر ماتا الكرة إلى أليكس تيلليس الذي أعادها للاعب الإسباني بعرضية لكن الأخير لم يستطع تحويلها برأسه لترتطم بالمدافع خيسوس فاييخو وتسكن مرماه وتعلن عن الهدف الثاني ليونايتد.

لم يحدث جديد في الثواني المتبقية من اللقاء لينتهي بانتصار يونايتد بذات نتيجة الذهاب بهدفين دون رد.