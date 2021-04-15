الدوري الأوروبي – أرسنال يسحق سلافيا براج ويضرب موعدا ثأريا مع فياريال "إيمري"

تأهل أرسنال الإنجليزي إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بفوزه الكبير على مضيفه سلافيا براج التشيكي بأربعة أهداف دون رد، في ملعب سينوبو، بإياب ربع النهائي.

أهداف أرسنال سُجلَت بواسطة نيكولاس بيبي، وأليكساندر لاكازيت في مناسبتين، وبوكايو ساكا.

ليعوض أرسنال تعادله ذهابا في ملعبه بهدف لكل طرف، وينجز المطلوب على أرض مضيفه التشيكي ويتأهل بمجموع 5-1.

وسيواجه أرسنال في نصف النهائي نظيره فياريال الإسباني الذي تجاوز بدوره دينامو زغرب الكرواتي.

وشهدت مباراة سلافيا براج وأرسنال مشاركة المصري محمد النني بديلا في الشوط الثاني بعد مرور ساعة من اللعب.

ويعود أرسنال لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد غياب موسمين، إذ ودع من نصف نهائي نسخة 2018، وحل وصيفا في 2019.

غيابان مؤثران

دخل أرسنال المباراة دون قائده بيير إيمريك أوباميانج المريض بـ الملاريا، وصانع ألعابه النرويجي مارتن أوديجارد المصاب.

وشارك السويسري جرانيت تشاكا في مركز الظهير الأيسر، بينما لعب لاكازيت كمهاجم صريح وحيد ومن خلفه الشاب إيميل سميث رو.

إعصار لندني

أرسنال دخل اللقاء بقوة هائلة محاولا التسجيل مبكرا، ونجح بالفعل في هز الشباك بالدقيقة 15 عن طريق سميث رو الذي تابع تسديدة ساكا المرتدة من القائم.

لكن بعد مراجعة الهدف لمدة دقيقتين، قررت تقنية الفيديو إلغاءه بداعي وجود تسلل على الشاب الإنجليزي الصغير.

سميث رو لم ينتحب على الهدف المُلغى، وعاد مباشرةً في الدقيقة 18 ليهدي بيبي كرة الهدف الأول بتمريرة بينية رائعة.

الزلزال الإنجليزي تواصل عندما تحصل ساكا على ركلة جزاء بالدقيقة 20 بعد عرقلة تعرض لها من ياكوب هرومادا الذي تحصل على بطاقة صفراء.

والفرنسي لاكازيت انبرى للتسديد وأضاف هدفا ثانيا للمدفعجية في الدقيقة 21.

مهمة سلافيا براج باتت صعبة جدا، ولاعبو أرسنال حرصوا على جعلها شبه مستحيلة بحلول الدقيقة 24 عندما أضاف ساكا هدفا ثالثا بتسديدة يسارية أرضية.

لينتهي الشوط الأول على كابوس تشيكي، وقدم إنجليزية في نصف النهائي.

ظهور النني

يندريتش تربيسوفسكي المدير الفني لـ سلافيا براج أجرى 4 تغييرات دفعة واحدة بين الشوطين في محاولة لإنقاذ شرف فريقه.

هذا لم يغيّر كثيرا، فتواصل غياب الهجوم التشيكي على مرمى بيرند لينو الذي كان في إجازة.

في الدقيقة 66، أجرى أرتيتا تغييره الأول ودفع بالدولي المصري النني بدلا من سميث رو.

قبل أن يعمّق لاكازيت جراح أرسنال ويضيف هدفا رابعا بعد عرضية من بيبي في الدقيقة 77.

أرتيتا لجأ فورا إلى إراحة نجومه، وأخرج لاكازيت وساكا وتوماس بارتي، وعوضهم بـ إدوارد نكيتياه، وجابرييل مارتينيلي، وسيدريك سواريش.

مارتيلي البديل كاد أن يسجل الخامس في الدقيقة 86 بانطلاقة فردية رائعة، لكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.



















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وفي مباراة أخرى، جدد فياريال الإسباني فوزه على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب لا سيراميكا.

باكو ألكاسير سجّل أولا للفريق الإسباني في الدقيقة 36، قبل أن يضيف جيرارد مورينو الثاني في الدقيقة 43، رافعا رصيده إلى 6 أهداف في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

في الشوط الثاني قلّص ميسلاف أورسيتش الفارق للكروات بهدف في الدقيقة 74، لكنه لم يكن كافيا لتعويض هزيمة الذهاب.

فياريال كان قد انتصر ذهابا بهدف وحيد سجله جيرارد مورينو، ليعبر إلى المربع الذهبي مستفيدا من فوزه 3-1 في مجموع المباراتين.

ثأر ووجه مألوف

المباراة أمام أرسنال ستكون ثأرية لـ فياريال، لأنها تكرار لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2006 عندما أهدر خوان رومان ريكيلمي ركلة جزاء قاتلة أطاحت بكتيبة مانويل بيليجريني وقتها أمام رجال أرسين فينجر.

ويصل فياريال لنصف نهائي الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد 2004 و2011 و2016، وهو دور لم يتجاوزه مطلقا.

كما يعود أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال لمواجهة فريقه السابق أرسنال الذي أقيل من تدريبه الموسم الماضي.

إيمري هو المدرب الأنجح في تاريخ البطولة، إذ قاد إشبيلية للقب في 3 مواسم متتالية.