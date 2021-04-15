مران الأهلي – مشاركة أكرم توفيق.. وتأهيل لـ حمدي فتحي ومحمود وحيد

الخميس، 15 أبريل 2021 - 22:44

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

شارك أكرم توفيق لاعب خط وسط الأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم اليوم الخميس استعدادا للقاء الزمالك يوم الأحد المقبل.

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك لملاقاته في اللقاء المؤجل بينهما من رابع جولات الدوري.

وكان أكرم توفيق غادر لقاء الأهلي والنصر الذي أقيم في دور الـ32 من كأس مصر أمس الأربعاء واستطاع المشاركة في مران اليوم عقب الاطمئنان عليه وظهور نتائج الأشعة التي خضع لها.

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كما شهد المران استمرار تأهيل لحمدي فتحي ومحمود وحيد بعدما أجرى الأول جراحة في الكوع والثاني يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للقاء الزمالك.

وبعد المحاضرة أدى الفريق تدريبات بدنية خفيفة ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة الحارسين.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ33 نقطة بعدما خاض 14 مباراة.

فيما يأتي الأهلي رابعا بـ27 نقطة بعدما خاض 11 مباراة.

الأهلي الزمالك في القمة في الدوري
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