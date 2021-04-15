مران الزمالك – عودة عبد الله جمعة.. وتعليمات خاصة لـ شيكابالا

عاد عبد الله جمعة ظهير أيسر نادي الزمالك للمشاركة في تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك جمعة في مران الفريق بصورة طبيعية بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة، وليصبح جاهزا من الناحية الطبية لمواجهة الأهلي.

وأدى لاعبو الزمالك مرانهم اليوم الخميس، والذي شهد تدريبات تأهيلية للاعبين الذين شاركوا أمام حرس الحدود أمس.

باتريس كارتيرون عقد جلسة مع لاعبي الفريق في حضور أعضاء الجهاز الفني أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود قبل انطلاق مران اليوم.

وأشاد كارتيرون بالمستوى الذي ظهر به الفريق في مباراة حرس الحدود، وطلب من اللاعبين الاستمرار على نفس الأداء قبل مباراة الأهلي المقبلة في الدوري.

من جهة أخرى، أدى محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش المران.

وأدى اللاعب بعض التدريبات في صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق.

كارتيرون منح بعض التعليمات الخاصة لـ محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، والذي بدوره نقلها إلى لاعبي الفريق الذين شاركوا في مباراة أمس أمام الحرس، وبعدها أدى اللاعبون تدريبات الركض حول الملعب.

وأخيرا، أدى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق، تدريبات بدنية في مران اليوم الخميس.

وخضع جنش لتدريبات إضافية بعد انتهاء مران الحراس، بينما شارك الثنائي محمد أبو جبل ومحمد عواد في التقسيمة الفنية مع باقي اللاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.