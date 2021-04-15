أبطال آسيا – الدحيل يتجاوز الشرطة في جدة

فاز الدحيل القطري على ضيفه الشرطة العراقي بهدفين دون رد في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بـ جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

الدحيل تقدّم بعد 36 دقيقة بهدفٍ عكسي سجله حسام كاظم في الشباك العراقية.

قبل أن يؤكد البلجيكي ذو الأصول البرازيلية إدميلسون جونيور، الفوز بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 53.

ليحصد الدحيل أول 3 نقاط في المشوار الآسيوي، ويظل رصيد الشرطة خاليا من أي نقطة.

وتقام منافسات المجموعة الثالثة بالكامل في مدينة جدة السعودية، وتضم أيضا الأهلي السعودي، واستقلال طهران الإيراني.

وحل الشرطة وصيفا للبطولة في نسخة 1971 بعد انسحابه من المباراة النهائية التي كان طرفها الآخر ماكابي تل أبيب الإسرائيلي.

فيما شارك الدحيل بمنافسات كأس العالم للأندية قبل شهرين التي أقيمت في قطر، بصفته بطلا للدوري المحلي.