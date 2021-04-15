انتهى كأس مصر – المصري (3)-(1) طلائع الجيش.. النسور إلى ربع النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتين في دور الـ16 من كأس مصر.

المصري (3)-(1) طلائع الجيش

نهاية المباراة بفوز المصري على طلائع الجيش والتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر.

ق. 112 إسلام عطية يشارك بدلا من حسن علي.

ق. 108 جوووول ثاااااالث.. عرضية من أحمد رفعت، قابلها أوستين أموتو بتصويبة مباشرة في العارضة، وارتدت إلى أموتو مجددا ليستلمها ويسدد في المرمى مسجلا الثالث.

حجاج عويس يشارك بدلا من أحمد جمعة مع بداية الوقت الإضافي الثاني.

بداية الوقت الإضافي الثاني.

نهاية الوقت الإضافي الأول.

ق. 94 محمد ناصف يتوغل بشكل رائع ويدخل منطقة الجزاء ويسدد بيمناه بجانب القائم.

ق. 92 جوووول ثاااني. ركنية نفذها أحمد شديد قناوي، وقابلها أحمد جمعة برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

بداية الوقت الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ق. 88 عرضية جديدة من إسلام محارب ورأسية من عمرو جمال بجانب القائم بقليل.

ق. 80 أحمد شديد قناوي يشارك بدلا من عمر كمال.

ق. 78 تصوية من إسلام محارب بجانب القائم بقليل.

ق. 72 محمد عنتر يشارك بدلا من سعيدو سيمبوريه.

ق. 69 توني جوميز يشارك بدلا من عمرو مرعي. وهيثم الفيل يشارك بدلا من أحمد زولا.

ق. 66 عمر كماال يهدر الثاني. مرتدة وعرضية رائعة من أموتو، يقابلها عمر كمال بتصويبة ومحمد بسام يتألق ويتصدى لها ببراعة.

ق. 64 أوستين أموتو يشارك بدلا من جريندو.

ق. 60 فرصة خطيرة جديدة لطلائع الجيش وعرضية من عمرو جمال، قابلها إسلام محارب بتصويبة فوق المرمى.

ق. 59 جووول التعاادل. ركنية أخرجها الدفاع لأعلى ونزلت الكرة ليقابلها عمرو جمال برأسية في مرمى دعدور دون رقابة من دفاع المصري.

ق. 57 عرضية من جريندو استلمها عمر كمال وسدد وتصدى لها محمد بسام وارتدت إلى عمر كمال الذي حاول متابعتها وسقط على الأرض وطالب بركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 عمرو السيسي يخترق بشكل رائع ويرسل عرضية أرضية، قابلها عمرو مرعي بلمسة خارج المرمى بغرابة.

ق. 35 عرضية من عمرو جمال، قابلها عمرو مرعي برأسية فوق المرمى.

ق. 29 جووول أووول للمصري. أحمد جمعة يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 25 ركلة جزااء للمصري. بينية من رفعت إلى جريندو الذي يتعرض لعرقلة من زولا ويحتسبها الحكم ركلة جزاء.

ق. 14 أولى الفرص الخطرة بعرضية من محمد ناصف، قابلها عمرو مرعي بلمسة في الشباك الخارجية لمرمى دعدور.

بداية المباراة

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الاتحاد السكندري (0)-(1) وادي دجلة

نهاية المباراة.. وادي دجلة إلى ربع النهائي.

ق. 93 تصويبة من حسام عرفات يتصدى لها محمد صبحي إلى ركنية.

ق. 58 جووول أول لوادي دجلة. بينية من حسام عرفات إلى محمد هلال الذي انفرد وسدد في المرمى مسجلا الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 26 فوزي الحناوي كاد يسجل الأول من اختراق داخل منطقة الجزاء ويسدد بجانب القائم.

بداية المباراة

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