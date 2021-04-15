عماد سليمان لـ في الجول: لم نفز إلا في مباراة واحدة ووضع الإسماعيلي لا يزال صعبا

شدد عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي على صعوبة موقف الدروايش في الدوري رغم الفوز في المباراة الأخيرة.

وقال عماد سليمان لـFilGoal.com: "وضع الفريق لايزال صعبا ويحتاج للتركيز".

وأضاف "حتى الآن لم نبدأ رحلة البحث عن لاعبين جدد".

وتابع "وضع الفريق صعبا ولم نفز إلا في مباراة واحدة حتى الآن خلال الفترة الأخيرة، وهذا لا يعني النجاة من الهبوط رغم أن الفوز جاء على فريق كبير مثل المصري".

وأكمل "كل ما نفكر فيه خلال الوقت الحالي هو المزيد من التركيز من أجل تحقيق نتائج إيجابية".

واستمر في تصريحاته "أمامنا مباريات صعبة مع فرق قريبة من مركزنا في جدول ترتيب الدوري، وبالتالي تزداد صعوبة هذه المواجهات".

وشدد "صرفنا مكافأة إجادة للاعبين بعد الفوز على المصري بخلاف المكافأة المنصوص عليها في لائحة الفريق، رغبة منا في الحفاظ على دوافع اللاعبين بعد تقديم مباراة جيدة".

وأتم تصريحاته "أشكر المهندس أحمد عثمان المكلف من إدارة النادي لتولي ملف فريق الكرة والذي يوفر كل ما يحتاجه الفريق بجانب دعمه المستمر لنا".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 18 مباراة.