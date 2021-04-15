عماد سليمان لـ في الجول: لم نفز إلا في مباراة واحدة ووضع الإسماعيلي لا يزال صعبا

الخميس، 15 أبريل 2021 - 20:36

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

شدد عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي على صعوبة موقف الدروايش في الدوري رغم الفوز في المباراة الأخيرة.

وقال عماد سليمان لـFilGoal.com: "وضع الفريق لايزال صعبا ويحتاج للتركيز".

وأضاف "حتى الآن لم نبدأ رحلة البحث عن لاعبين جدد".

أخبار متعلقة
المدرب العام لـ الإسماعيلي: عملنا لن يقف على عودة المصابين إيهاب جلال يمنع لاعبي الإسماعيلي من التجمعات في رمضان بـ 3 كرات ثابتة وأقل مجهود قبل الدربي.. الزمالك يعبر الحدود ويضرب موعدا مع الإسماعيلي

وتابع "وضع الفريق صعبا ولم نفز إلا في مباراة واحدة حتى الآن خلال الفترة الأخيرة، وهذا لا يعني النجاة من الهبوط رغم أن الفوز جاء على فريق كبير مثل المصري".

وأكمل "كل ما نفكر فيه خلال الوقت الحالي هو المزيد من التركيز من أجل تحقيق نتائج إيجابية".

واستمر في تصريحاته "أمامنا مباريات صعبة مع فرق قريبة من مركزنا في جدول ترتيب الدوري، وبالتالي تزداد صعوبة هذه المواجهات".

وشدد "صرفنا مكافأة إجادة للاعبين بعد الفوز على المصري بخلاف المكافأة المنصوص عليها في لائحة الفريق، رغبة منا في الحفاظ على دوافع اللاعبين بعد تقديم مباراة جيدة".

وأتم تصريحاته "أشكر المهندس أحمد عثمان المكلف من إدارة النادي لتولي ملف فريق الكرة والذي يوفر كل ما يحتاجه الفريق بجانب دعمه المستمر لنا".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 18 مباراة.

الإسماعيلي عماد سليمان الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أوباميانج يعلن إصابته بمرض الملاريا 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فالفيردي: تحطيم زجاج حافلتنا؟ هذا حافز لتخرج وتقتل في الملعب 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر كأس مصر – المصري (0)-(0) طلائع الجيش.. الاتحاد (0)-(0) وادي دجلة.. بداية المباراتين 28 دقيقة | مصر
لاعب سيتي السابق: زميلي طلب مني إصابته في التدريب.. ووافقت على ذلك 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عماد سليمان لـ في الجول: لم نفز إلا في مباراة واحدة ووضع الإسماعيلي لا يزال صعبا ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي - سلافيا براج (0) (3) أرسنال.. جوووووووووول ساكا ساعة | أوروبا
مباشر الدوري الأوروبي - يونايتد (1)-(0) غرناطة.. جوووول كافاني والأول ساعة | أوروبا
الإعلان عن حكم نهائي كأس إسبانيا.. ذكرى سعيدة لـ بلباو وحزينة لـ برشلونة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 2 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار 3 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 4 مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: الحالة التي سينظر فيها لشكوى الزمالك
قد ينال إعجابك