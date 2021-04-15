الإعلان عن حكم نهائي كأس إسبانيا.. ذكرى سعيدة لـ بلباو وحزينة لـ برشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إسناد مهمة إدارة نهائي كأس الملك بين أتليتك بلباو وبرشلونة، للحكم خوان مارتينيز مونويرا.

أتليتك بلباو يلتقي برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 2021 على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية مساء السبت المقبل.

ويعاون مارتينيز مونويرا: دييجو باربيرو سيبيّا، وراؤول كابانييرو مارتينيز كمساعدين، وجييرمو كوادرا فيرنانديز كحكم رابع.

بينما تم تعيين خوسيه لويس هيرنانديز هيرنانديز حكما لتقنية الفيديو، ويعاونه إجناثيو إجليسياس فيانويبا.

🔲 ÁRBITROS | Juan Martínez Munuera dirigirá la #FinalCopaDelRey entre el @AthleticClub y el @FCBarcelona_es. 🚩 Estará asistido en las bandas por Diego Barbero Sevilla y Raúl Cabañero. 📺 José Luis González González estará en el VAR. ℹ️ https://t.co/P4khECzObQ #LaCopaMola pic.twitter.com/5czHIkRxzM — RFEF (@rfef) April 15, 2021

وكان مارتينيز مونويرا هو حكم كلاسيكو الدوري في الدوري الأول بين برشلونة وريال مدريد والذي انتهى لمصلحة الضيوف 3-1.

كما أدار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين أتليتك بلباو وريال مدريد والذي انتهى بانتصار الباسكيين 2-1.

وكان مارتينيز مونويرا شاهدا على تعادل برشلونة أمام قادش في آخر دقيقة بشهر فبراير الماضي ببطولة الدوري بعد أن احتسب ركلة جزاء في حق كليمنت لونجليه.

الحكم البالغ 38 عاما ينتمي إلى إقليم فالنسيا، سيحكّم نهائي كأس ملك إسبانيا لأول مرة في مسيرته، بعد أن تم تصعيده للدرجة الأولى في 2013، وحصل على الشارة الدولية في 2015.

وشغل مارتينيز مونويرا منصب حكم الـVAR في نهائي كأس العالم للأندية 2019 بين ليفربول وفلامنجو.

وأدار مارتينيز مونيورا 23 مباراة عموما لـ برشلونة، خرج فائزا في 15 منها، وتعادل 4 وخسر مثلها.

بينما أدار 22 مباراة لـ أتليتك بلباو، فاز فيها أسود الباسك 12 مرة، وخسروا 8 وتعادلوا مرتين.

وللمصادفة، فـ مارتينيز مونيورا كان حكما لربع نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي بين أتليتك بلباو وبرشلونة والذي عرف انتصار أصحاب الأرض 1-0، ذكرى سيئة للفريق الكتالوني سيحاول رجال رونالد كومان تغييرها مساء السبت.